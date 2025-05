Cosa fare con i bambini nel weekend del 16, 17 e 18 maggio a Varese e nel Varesotto

Tanti eventi in natura per questo weekend primaverile baciato dal sole. Nelle aree protette grandi e bambini potranno partecipare al BioBlitz, ma sono in prgramma anche camminate, esplorazioni, un paio di occasioni per conoscere meglio i cagnolini e ben tre eventi dedicati alle api e al goloso mondo del miele.

Non mancano laboratori lego, giochi e occasioni per scoprire antiche usanze e professioni affascinanti.

EVENTI

VARESE – Festa delle Api a Lissago: un pomeriggio tra natura, gioco e sostenibilità. Sabato 17 maggio alle ore 16, il giardino della scuola dell’infanzia A.M. e G.B. Dall’Aglio ospiterà un evento aperto a tutti per scoprire il mondo delle api e sostenere l’educazione ambientale – L’evento

VARESE – La tradizionale Camminata dei fiori al mattino e nel pomeriggio laboratori, giochi in legno, dog dance, Mntrailing e uno spettacolo di magia tra le proposte in programma domenica a Lissago per la 45^ Festa di primavera che inizia sabato sera con aperitivo e concerto degli MDF. Il ricavato va alla Fondazione Maria Letizia Verga – Il programma

VARESE – Sabato mattina le scuole dell’infanzia della Fism di Varese propongono Il Giubileo dei bambini, una mini salita al Sacro Monte di Varese,dalla 14^ cappella al Santuario – Come partecipare

CASTIGLIONE OLONA – Torna domenica al Catello di Monteruzzo Pompiere per un Giorno, la manifestazione che permette ai bambini di sperimentarsi in percorsi da provetto vigile del fuoco, con tanto di diploma finale –L’evento

BUGUGGIATE – Un weekend all’insegna del divertimento per umani e amici a quattro zampe tra sport, laboratori, street food e spettacoli. Al centro cinofilo Dog Academy di Buguggiate, due giornate gratuite da vivere in famiglia – Qui tutte le info

CASSANO MAGNAGO – Nel grande parco della Magana la tre giorni “Camelot”, tra esibizioni in costume, buon cibo, laboratori, rievocazioni. Dal 16 al 18 maggio arriva Camelot Fest, il festival dedicato all’universo medievale e fantasy – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Per il Festival del libro, sabato pomeriggio la libreria I libri e i giorni ospita la presentazione del libro Cuoco Lucio e la ricetta perfetta con “l’illustrAutrice” Guendalina Passeri. Evento deicato ai bambini dai 6 agli 11 anni – Come partecipare

LUVINATE – La Festa di fine anno della Scuola dell’infanzia domenica mattina al Parco del sorriso è aperta a tutta la comunità, con lo spettacolo La cicala e la formica e unl’attività di inglese open – L’evento

TERNATE – Domenica 18 maggio, dalle 10.00 alle 18.30, al Parco Berrini di Ternate arriva la sesta edizione di Artigiani al Parco, una giornata all’aria aperta pensata per valorizzare il talento degli artigiani locali, la bellezza del territorio e il piacere di vivere momenti autentici in famiglia – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – La Condotta Slow Food Valle Olona propone ai bambini dai 4 ai 10 anni “Alla scoperta del miele”, un evento fatto di esplorazioni, laboratori e gusto in programma sabato 17 maggio alle ore 16 al Podere Restelli – L’iniziativa

BESANO – MERIDE (CH) – Domenica 18 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il Museo di Besano e il Museo di Meride in Canton Ticino propongono ai piccoli visitatori di avventurarsi alla scoperta del Triassico completando la visita da entrambi i lati del sito Unesco durante la giornata – Scopri di più

SPETTACOLI

GERENZANO – Domenica sui sentieri dell’area protetta del Parco degli Aironi andrà in scena lo spettacolo itinerante Robin Hood, dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria – Scopri di più

VARESE – Domenica 18 maggio alle ore 15:30 il festival Di terra e di cielo al cinema Nuovo propone la proiezione di Flow, l’onirico cartoon di Giants Zibalodis, vincitore del Premio Oscar 2025 come miglior film di animazione – Il festival

LABORATORI

VARESE – In occasione della Giornata internazionale dei musei, domenica 18 maggio il Castello di Masnago e il Museo di Villa Mirabello propongono ai bambini due visite guidate e la possibilità di partecipare ai laboratori organizzati dalla Cooperativa sull’Arte – Il programma

VARESE – Guidato da un esperto tipografo crea la tua opera d’arte stampando con i mattoncini LEGO®. Creatività, manualità fine, conoscenza e sperimentazione delle tecniche di stampa: appuntamento al Thinker Lab di Varese sabato 17 maggio, dalle 15 alle 16.30 – Qui tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Per il Festival del libro, sabato mattina alle 10 in biblioteca BiBA c’è “Siamo tutti suonati!” con Silvia Speranza per bambini dai 3 anni. Accesso libero fino a esaurimento posti – Come partecipare

AZZATE – Sabato in occasione di Mielerie aperte, nel cuore della piana di Vegonno, ai bambini saranno proposti due laboratori creativi, per costruire Bombe di semi al mattino e stampare speciali opere d’arte ispirate alla natura nel pomeriggio – Scopri di più

TERNATE – In biblioteca sabato c’è un laboratorio di Decorazione dei biscotti percontinuare a celebrare le mammecon glasse, pasta di zucchero, zuccherini e glitter alimentari, per poi confezionare un sacchettino da portare a casa e regalare a una persona speciale – L’iniziativa

LEGNANO – Ogni sabato, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 alla biblioteca di Mazzafame è possibile partecipare a letture animate e laboratori creativi per bambine e bambini dai 6 anni in su a cura dei volontari del Servizio Civile e del gruppo dei BiblioVolontari – Qui l’articolo

CARAVATE – Nuovi laboratori di Mosaico 3D e ceramica per ragazzi dagli 11 ai 18 anni, sempre gratuiti, sono promossi nei pomeriggi di maggio dall’associazione Il pargolario negli spazi di biblioteca e scuola media – Scopri di più

LUGANO (CH) – “Mani in acqua” è un laboratorio di scienze per bambini promosso dall’Ideatorio di Cadro – L’articolo

SPECIALE BIOBLITZ

TRADATE – Domenica 18 maggio torna al Parco Pineta la “Festa della biodiversità”, un evento pensato per famiglie, appassionati di natura e curiosi di tutte le età. Tante le proposte che si andranno ad aggiungere alle consuete esperienze domenicali – L’iniziativa

INARZO – Domenica è una giornata di Feasta all’Oasi Lipu della Palude Brabbia, tra visite guidate, censimenti di farfalle, erbe selvatiche commestibili, sfide tra famiglie, letture e un aperitivo per brindare insieme ai 60 anni della Lipu – Tutte le informazioni

IN NATURA

CAZZAGO BRABBIA – Camminan Mangiando 2025 domenica è gusto, cultura e natura. tra passeggiate, tappe gastronomiche e attività per tutta la famiglia – Qui tutte le info

TRADATE – L’8° edizione di Maggio Insieme propone domenica mattina una camminata sui sentieri del Parco Pineta – Tutte le informazioni

COMERIO – Domenica 18 maggio si torna ad esplorare la Grotta Remeron. La partenza è fissata dall’Opera Hub di via Guido Borghi 27, con parcheggio interno e servizio navetta – Come partecipare

LAGO MAGGIORE – Riaprono parchi e giardini, pronti ad accogliere i visitatori con le loro fioriture e paesaggi suggestivi. Dalla Rocca di Angera a Villa Taranto ecco i luoghi che torneranno ad accogliere turisti e visitatori – Scopri di più

GIOCHI

AZZATE – Genitori e figli si sfidano sabato pomeriggio nella sede delle Mamme in cerchio con Famiglia in gioco. Un momento di leggerezza in famiglia, con l’aiuto della pedagogia del gioco. Dal 17 maggio, ogni 3° sabato del mese alle 16.30 dalle Mamme in cerchio. Partecipazione gratuita –L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Domenica 18 maggio il parco del Museo del tessile propone a bambini e famiglie una speciale caccia al tesoro “Sulle tracce di Carlo Ottolini” – L’evento

COCQUIO TREVISAGO – Sabato 17 maggio in biblioteca torna It’s Game Time, il pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo per grandi e piccin dai 4 ai 99 anni – Leggi qui

MAMMA E PAPÀ

CASCIAGO – “Paella Benefica”: una giornata di gusto e solidarietà a Morosolo. Domenica 18 maggio, presso il Riarma Caffè, un evento speciale unisce cucina tradizionale e beneficenza per sostenere l’associazione Millepiedi di Morosolo – Qui tutte le info

MARNATE – Spazio Opralà è il nuovo servizio del Comune di Marnate per famiglie con bambini fino ai 3 anni. Aperto nei martedì di maggio e giugno dalle ore 16.30 alle 18.30 e gestito da esperte della prima infanzia, Spazio Opralà condivide giochi ed esperienze per genitori e figli – L’articolo

PER TUTTI – Un pomeriggio tra natura, gioco e sostenibilità con la Festa delle Api a Lissago. A Castiglione Olona torna “Tra Arte e Degustazione”. Torna il Festival della Meraviglia, tre giorni di eventi a Laveno per stupirsi e riflettere – Che fare nel weekend