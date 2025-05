Cosa fare con i bambini nel weekend del 9, 10 e 11 maggio a Varese e nel Varesotto

Ancora nubi e solo qualche schiarita in questo secondo weekend di maggio in cui è importantissimo per i bambini celabrare la Festa della mamma.

In programma anche diverse iniziative dedicate alla fantasia, dagli appuntamenti gratuiti del Praticamente Rodari Festival a Gavirate allo spettacolo, sempre gratuito offerto ai bambini da Carrozze Hub a Varese.

SPECIALE FESTA DELLA MAMMA

CASTRONNO – Sabato pomeriggio Materia Spazio Libero celebra la Festa della Mamma con un pomeriggio di testimonianze e laboratori, tra divertimento e creatività con le “Mamme in Cerchio” – Il programma nel dettaglio

GAZZADA SCHIANNO – Per la festa della mamma l’Amministrazione comunale propone per sabato mattina in biblioteca uno spettacolo di micro teatro a tema, pensato per genitori e bambini dai 2 ai 5 anni – L’iniziativa

AZZATE – Un nuovo appuntamento con le Favole della buonanotte nella sala Triacca della Pro Loco di Azzate celebra la Festa della mamma, sabato sera alle 20.30 con le cantastorie della Piccola compagnia instabile – La locandina

ALTRI EVENTI

BUGUGGIATE – Pompieropoli, corsa con i sacchi e lo spettacolo Magic circus Show tra gli eventi di domenica 11 maggio per la Festa patronale di Buguggiate. Da non perdere anche la mostra Dentro e Fuori – Paesaggi e autoritratti con le opere dei ragazzi della scuola media – Tutto il programma

GORLA MINORE – C’è anche lo Schiuma party di Avis nel programma di “Botteghe Aperte” la festa diffusa di domenica 11 maggio con le strade principali chiuse al traffico, per stand, musica e bancarelle – L’evento

BUSTO ARSIZIO – Inizia domenica 11 maggio con una serie di eventi diffusi per la città e per tutte le età il BA Book, il festival del libro di Busto Arsizio – Qui i dettagli del programma

STORIE E SPETTACOLI

GAVIRATE – Domenica pomeriggio in auditorium andrà in scena lo spettacolo di attori e ombra Al signor Rodari della compagnia reggiana L’asina che legge pre il Praticamente Rodari Festival , Partecipazione gratuita- Lo spettacolo

VARESE – Domenica 11 maggio alle ore 15.30 Carrozze Hub popone nei suoi spazi al Centro Gulliver lo spettacolo Le storie del matto di Matteo Curatella, cantastorie che vive su un drago con la sua fisarmonica, tra fantasia e meraviglia. Partecipazione gratuita – Come prenotare

LABORATORI

GAVIRATE – Domenica mattina sul lungolago lo speciale laboratorio creativo per famiglie dedicato al binomio fantastico lacustree pre il Praticamente Rodari Festival. Attività gratuita – Come partecipare

VARESE – Domenica 11 maggio dalle 10.30 alle 12 al ThinkerLab di via Cairoli è in programma un laboratorio didattico ed esperienziale che porterà i bambini tra gli 8 e 13 anni a conoscere il corpo umano grazie a similitudini e differenze con il corpo dei Pokemon – Qui tutte le info

LEGNANO – Ogni sabato, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 alla biblioteca di Mazzafame è possibile partecipare a letture animate e laboratori creativi per bambine e bambini dai 6 anni in su a cura dei volontari del Servizio Civile e del gruppo dei BiblioVolontari – Qui l’articolo

CARAVATE – Nuovi laboratori di Mosaico 3D e ceramica per ragazzi dagli 11 ai 18 anni, sempre gratuiti, sono promossi nei pomeriggi di maggio dall’associazione Il pargolario negli spazi di biblioteca e scuola media – Scopri di più

LUGANO (CH) – “Mani in acqua” è un laboratorio di scienze per bambini promosso dall’Ideatorio di Cadro – L’articolo

GIOCHI

SESTO CALENDE – Fantasy, giochi, musica celtica e grafia elfica per il “Next Gen Playground”. promosso dalla Biblioteca per Sabato 10 maggio. Il lungofiume si trasformerà in un regno di magia, libri e giochi da tavolo per tutte le età – L’evento

BUSTO ARSIZIO – Due giorni per sognare, creare, giocare, incontrare volti noti e scoprire nuovi mondi tra fumetti, videogiochi, cosplay, musica, mattoncini e arte. Il weekend del 10 e 11 maggio a Malpensa Fiere torna Milano Comics & Games – Il programama

CASCIAGO – Riaperto il Bike Park di via Vasche: un luogo sicuro e divertente per i più piccoli in cui è stata realizzatauna zona d’ombra attrezzata, pensata per i genitori, i nonni e tutti coloro che desiderano assistere alle attività dei più piccoli – Scopri di più

SPORT

MALGESSO – Confermato il minitrail di sabato pomeriggio al parco Din don, la manifestazione per bambini collegata al Campo dei Fiori Trail – Il programma

TRADATE – Domenica 11 maggio il Parco di Via Oslavia ospita Pedalarca, una biciclettata adatta a tutti e un aperitivo solidale organizzati dalla cooperativa L’Arca, con un momento finale dedicato all’inclusione – Qui tutte le info

IN NATURA

MASCIAGO PRIMO – Sorgenti pietrificanti e caccia al tesoro botanica domenica pomeriggio durante la passeggiata gratuita per famiglie promossa dalla Comunità Montana Valli del Verbano lungo il Sentiero Salvatore Furia – I dettagli

TRADATE – Letture animate in natura e un viaggio spaziale per piccoli astronauti tra nebulose e buchi neri, sono solo due delle neumerose attività in programma nella nuova domenica di Porte aperte al Centro didattico scientifico del Parco Pineta con Ecoplanetario, tra giochi ed esporazioni in natura lungo i sentieri dell’area protetta – L’iniziativa

COMERIO – Domenica 11 maggio si torna ad esplorare la Grotta Remeron. La partenza è fissata dall’Opera Hub di via Guido Borghi 27, con parcheggio interno e servizio navetta – Come partecipare

LAGO MAGGIORE – Riaprono parchi e giardini, pronti ad accogliere i visitatori con le loro fioriture e paesaggi suggestivi. Dalla Rocca di Angera a Villa Taranto ecco i luoghi che torneranno ad accogliere turisti e visitatori – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Lunedì sera al Miv un nuovo appuntamento con il Cinevillaggio a sostegno del Villaggio del fanciullo di Morosolo propone la proiezione di La vita da grandi, film distribuito nelle sale all’indomani della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo – L’evento

MALNATE – Genitori a scuola di Disostruzione pediatrica, teoria e pratica, martedì sera all’asilo Frascoli di Gurone nella serata gratuita promossa in collaborazione con Sos Malnate – Come paprtecipare

MARNATE – Spazio Opralà è il nuovo servizio del Comune di Marnate per famiglie con bambini fino ai 3 anni. Aperto nei martedì di maggio e giugno dalle ore 16.30 alle 18.30 e gestito da esperte della prima infanzia, Spazio Opralà condivide giochi ed esperienze per genitori e figli – L’articolo

PER TUTTI – È in arrivo il fine settimana tra Plant Crossing, concerti, spettacoli mostre e presentazioni di libri. A Varese si corre Ecorun 2025 a Tradate l’8° edizione di Maggio Insieme porta cultura, spettacoli e aggregazione – Che fare nel weekend