“Costruire il futuro: la sfida della multiculturalità”, alle Acli di Gallarate un incontro con Comuni Orizzonti

L’Associazione Centro Studi Comuni Orizzonti organizza per martedì 13 maggio alle ore 20.45 alla sede delle Acli Gallarate, in via A. Agnelli 33. un incontro pubblico sul tema “Costruire il futuro: la sfida della multiculturalità”.

Il dibattito vedrà la partecipazione di figure istituzionali e sociali di rilievo che affronteranno sotto diversi aspetti il tema della multiculturalità, una delle questioni cruciali legate all’immigrazione. Alla serata interverranno il Prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello; il presidente Acli provinciale Filippo Cardaci; Jacques Amani, responsabile Ufficio Migranti della Cgil – Camera del lavoro di Varese; Giuseppe Carcano, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e don Matteo Rivolta, responsabile della Caritas Zona di Varese.

Durante l’incontro, verrà inoltre presentato e approfondito il progetto di studio e sensibilizzazione sull’immigrazione, un percorso avviato dal Centro Studi Comuni Orizzonti che ha l’obiettivo di fornire un’analisi culturale delle tematiche legate alla convivenza e all’integrazione.

«Un’opportunità per riflettere insieme sulle sfide sociali e culturali che il nostro paese affronta, con particolare attenzione alla costruzione di un futuro inclusivo e solidale – dice il presidente dell’associazione Marco Cavallin – La nostra associazione ha deciso di lavorare quest’anno su questo tema, innanzitutto analizzandolo e studiandolo con l’obiettivo finale di elaborare un documento che contenga una proposta culturale e politica da mettere al servizio del territorio, declinandola nella realtà della provincia di Varese e proponendola a vari interlocutori (Comuni, partiti, realtà sociali, ecc.) – Questo è il secondo di una serie di incontri di approfondimento che proseguiranno per tutto il 2025″.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti. Qui la locandina della serata