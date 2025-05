Croce rossa italiana in campo: grande successo per la Giornata della Salute a Luino

Si è conclusa con grande successo la “Giornata della Salute” organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Luino e Valli presso l’oratorio di Luino gentilmente concesso da Don Daniele e Don Giuseppe.

Particolare attenzione è stata data alla prevenzione e all’educazione alla salute, con attività dedicate anche ai più piccoli grazie ai dottori Claudio Francesconi, Giuseppe Citterio e Chiara Citterio.

hanno garantito particolare attenzione ad anziani e persone fragili.

“La risposta della cittadinanza è stata straordinaria. È bello vedere come la comunità sia così sensibile al tema della prevenzione – ha dichiarato Luca Gentilini, Presidente della Croce Rossa di Luino –. Questo evento dimostra che il lavoro di squadra tra enti, medici, volontari e istituzioni può davvero fare la differenza nella promozione del benessere collettivo. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito con passione e competenza”.

Soddisfatto anche il Vice Presidente Pierfrancesco Buchi, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa in chiave sociale: “Questa giornata non è solo un’occasione per controllare la propria salute, ma anche un momento di incontro, di comunità e di attenzione verso il prossimo. Il nostro obiettivo è creare un sistema di prevenzione che sia accessibile a tutti, e giornate come queste vanno proprio in questa direzione”.

L’evento si è chiuso tra sorrisi, strette di mano ed il desiderio condiviso di replicare a Luino l’iniziativa a fine estate. La Croce Rossa di Luino e Valli si conferma ancora una volta un punto di riferimento fondamentale per la promozione della salute e della solidarietà sul territorio, come confermato da un ampio programma di screening sanitari che verranno organizzati nei prossimi mesi in tutti i comuni della nostra Comunità Montana.