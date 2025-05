Da dieci anni “Fa sorridere il cielo”: Leggiuno festeggia l’impegno di Marco Rodari in arte Claun Pimpa

Da dieci anni è impegnato a “far sorridere il cielo”. Portare un po’ di leggerezza dove si conosce solo la guerra. Il Claun Pimpa ha festeggiato nel teatro della Domus Paci di Leggiuno il suo impegno decennale accanto ai bambini che vivono le esperienze di guerra. Iraq, Siria, Gaza, Ucraina sono stati paesi che Marco Rodari ha visitato in questi ultimi anni per portare la sua arte del sorriso.

Una serata di spettacolo ma, soprattutto, di gratitudine per chi lo ha sostenuto, aiutato, incoraggiato a credere nel valore del suo impegno: «Innanzitutto grazie agli amici Mons. Maksim Ryabukha, Abuna Gabriele Romanelli, Abuna Hugo Alaniz e a Miriam Ambrosini – ha detto Rodari nel corso della serata – Tanti amici che si sono collegati con noi : davvero bello rivedervi tutti insieme e straordinariamente importante la vostra testimonianza».

La serata ha presentato una varietà di contributi dalle letture cariche di realtà che hanno portato dentro le storie dei Bimbi della guerra di Romano Maran e Silvia Sartorio della Compagnia Duse di Besozzo, al coro delle Mani Bianche di Varese che ha cantato la Meraviglia. Gli Amici del teatro di Leggiuno accompagnati da Alessandro Grosso e Mirko Carchen alle fisarmoniche hanno fatto vivere le diverse età delle guerre. I Clown dei “Colori del Sorriso” e “I Millepiedi” di Varese hanno regalato mille diversi personaggi Clown ribadendoci l’importanza dell’essere clown e permettendoci di dire grazie a tutti i clown del mondo in particolare a tutti i clown di guerra.

Conduttore della serata Roberto Bof mentre ospiti particolari sono stati il Prefetto Salvatore Pasquariello e la Senatrice Pirovano capace di esprimere parole semplici ed efficaci per i Bimbi della guerra.

Una serata di ringraziamenti che ha coinvolto anche l’Ass. Lezedumun e il Csi di Leggiuno, la Domus Pacis et Vitae e la Comunità Pastorale di San Primo e Feliciano, il Comune di Leggiuno per il concreto sostegno quotidiano e tutte le persone, le associazioni e gli enti che hanno sostenuto in questi 10 anni e che sosterranno in futuro l’Ass. Per far Sorridere il Cielo – Odv.

Continueremo a lavorare semplicemente convinti che: «un Bimbo a cui regali Meraviglia, sarà portatore sano di Pace».