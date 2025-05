Da Drillionaire alla Bad Crew di Anna Pepe: prosegue a grandi passi la carriera di Samuel Evangelista

Ci eravamo lasciati nell’ottobre del 2022 con tante esperienze importanti e altre ancora da vivere. Samuel Evangelista, ballerino di Malnate, prosegue la sua carriera a grandi passi tra grandi eventi dello spettacolo, concerti e sfilate.

«In questi anni – spiega Samuel – ho portato avanti la mia carriera, collaborando con quattro scuole di ballo e partecipando a grandi eventi. Nel 2023 ho lavorato al tour estivo del Boomdabash girando tutta l’Italia e a dicembre ho partecipato al concerto di Drillionaire al Forum di Milano, quando sul palco sono stati riuniti tutti i cantanti del momento: Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta, Guè, Tony Effe, Anna, Paky, Noemi, Mahmood, Charlie Charles, Tedua, Rhove, Drefgold, Taxi B e Sapo Bully».

«A gennaio 2024 – prosegue Samuel – per la prima volta ho preso parte a “Effetto Domino”, un importante evento di danza ideato da Irma Di Paola, Adriano Bettinelli, Luca Paoloni e Roberta Pitrone con le coreografe Livia e Flavia Gianiorio. È stato molto emozionante portare uno stile di danza che in Italia sta uscendo sempre di più a uno showcase con ballerini da tutto il Mondo. Nel corso dell’anno sono stato prima a Carnival Italy e poi a Progetto X con Leonardo Rigotto come coreografo e ho portato sul palco hip hop».



«Uno degli eventi più belli del 2024 – spiega – è stato Bulgari Aeterna per i 140 anni della maison. Eravamo una cinquantina di ballerini e abbiamo aperto la sfilata. Poi a novembre ho fatto parte della Bad Crew di Anna Pepe per il Club Tour. È durato tutto il mese, è stato uno dei lavori più emozionanti della mia carriera. Secondo me lei è molto più di un’artista: è molto umile, rispettosa e acculturata»

«Per il 2025 ci sono tante cose che bollono in pentola e aspetto a svelarle. Per ora ho partecipato ai Webboh Awards, l’evento di premiazione dei migliori influencer dell’anno al Fabrique di Milano».