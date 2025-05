Da Gavirate al Varese: Costanzo Celestini direttore tecnico del settore giovanile

Da Gavirate a Varese, restando sempre in casa. L’accordo tra le due società prosegue e a passare dalla riva del lago alle Bustecche è Costanzo Celestini. L’esperto allenatore, che ha concluso la stagione in rossoblù portando la squadra alla salvezza in Promozione, sarà il prossimo direttore tecnico del settore giovanile biancorosso.

Un passaggio quindi dalla panchina alla scrivania per il mister che cambierà così anche il proprio ruolo tecnico.

Le prime dichiarazioni di Celestini sono arrivate tramite il comunicato stampa della società: «Ho accettato con entusiasmo, anche perché non mi allontanerò dal campo: sarò di supporto agli allenatori, portando la mia esperienza da calciatore e tecnico. Credo molto nel contributo dell’esperienza. Nel calcio nessuno insegna davvero, ma si possono condividere esperienze e valori. Inoltre, il fatto di lavorare accanto a un direttore sportivo come Cosimo Bufano, che ha già fatto un ottimo lavoro, renderà l’inserimento ancora più naturale. L’obiettivo è far sì che sempre più giovani del nostro vivaio arrivino in prima squadra. Per me, che sono legato a questo territorio da 11 anni, lavorare per il Varese è un sogno che si realizza. Ho sempre cercato di trasmettere non solo competenze calcistiche, ma anche valori umani: rispetto, etica, sacrificio. Da calciatore ho avuto la fortuna di essere cresciuto con maestri come Sormani e Corso, e cercherò di fare lo stesso».