“Dal sexting al revenge porn”: a Varese incontro con la sociologa e autrice Giorgia Butera

“Dal sexting al revenge porn”: come un atto volontario ed eccitante si trasforma in un incubo. Ne parlerà la scrittrice Giorgia Butera, sociologa della comunicazione, impegnata nella tutela dei diritti dei più fragili contro l’abuso sessuale.

Sarà ospite della Fondazione Felicita Morandi che inaugura così le iniziative per i suoi 20 anni di attività al fianco delle donne e dei bambini vittime di violenza.

Presenterà il suo libro dal titolo “Dal sexting al revenge porn” sabato 17 maggio dalle ore 16 a Villa Recalcati, sede della Provincia, Piazzale Libertà 1.

Dove vanno a finire le immagini intime che ci si scambia nella coppia quando la relazione finisce? Come ci si ritrova da attori elettrizzati dallo scambio a vittime perseguitate?

Giorgia Butrera analizza il fenomeno attraverso uno sguardo professionale, per fornire spunti di riflessione oltre a strumenti di prevenzione e aiuto per giovani e adulti, con un vademecum di indicazioni pratiche per le vittime ma anche per chi è chiamato ad aiutare, famigliari, amici, educatori o insegnanti.

La presentazione del libro è organizzata in occasione della Giornata Mondiale per le telecomunicazioni e della società dell’informazione da Fondazione Felicita Morandi Ets che propone un momento culturale per riflettere su come i nuovi canali di comunicazione siano diventati luoghi dove si generano forme di violenza.

L’autrice dialogherà con la giornalista di Varesenews Alessandra Toni. Aprirà l’incontro la Presidente della Fondazione Felicita Morandi etv Giovanna Scienza che proprio nei giorni scorsi ha presentato il bilancio sociale 2024 e il calendario di iniziative per i venti anni di attività.