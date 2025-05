Dalle lezioni di rap al palco di Materia: spazio e microfono in mano ai “Rap-presentanti”

La maggior parte di loro non si conoscevano prima di iniziare a rappare insieme a Materia, lo spazio libero di VareseNews, adesso invece sono un gruppo pronto ad esibirsi davanti a un pubblico su un vero palco, con la data segnata in rosso sul calendario fissata a venerdì 16 maggio, ore 21. Hanno scelto di chiamarsi, o meglio di nominare l’evento che li vedrà protagonista “rap-presentanti“, un gioco di parole con lo stile artistico che maggiormente li rispecchia, quello della cultura hip-hop.

Sono gli 8 ragazzi che hanno frequentato il laboratorio di scrittura rap organizzato da Varese Corsi e tenuto da Giostra, nome d’arte del luinese Lucio Perrone. Il gruppo è vario e spazia per provenienza geografica (dal verbano al comasco), età (dai teenager ai trentenni) e sesso, quest’ultimo un fattore che non va affatto dato per scontato in una scena da sempre prevalentemente al maschile.

«Si è creato un bel gruppo, fin da subito con molto affiatamento: si vogliono tutto bene. E questo è un aspetto che mi ha fatto piacere, oltre naturalmente alle ore trascorse insieme sulla musica» spiega Giostre «Il laboratorio è stata per tutti una sfida: abbiamo iniziato a febbraio, con 10 lezioni da un’ora e mezza al sabato pomeriggio. Ci siamo concentrati principalmente sulla scrittura, ma abbiamo avuto anche la possibilità di incontrare Fabio Kaso, che si è focalizzato insieme ai ragazzi sulla produzione di un brano».

Dalla scrittura dei testi agli esercizi per l’esibizione, come la respirazione diaframmatica o il freestyle, fino alla posse che prenderà vita durante la sera dell’esibizione su un beat creato da una dei ragazzi, “Aleexxa“. Oltre alla posse, ciascuno degli 8 ragazzi calcherà il palco dell’Agora di Materia anche in solitario, mostrando ai compagni, a Giostra, alla guest Liber e al pubblico presente i primi brani di quello che un giorno potrà essere – e in parte è già – il loro repertorio artistico. Incuriositi facciamo anche qualche domanda ai ragazzi, per conoscerli meglio: alcuni di loro avevano già lavorato a qualche rima e qualche barra, magari partecipando a dei contest, altri avevano invece vissuto il rap soltanto in cuffia, come ascoltatori appassionati ma senza compiere il passo successivo di tenere in mano un microfono.

«I ragazzi sono davvero molto bravi, in tutti i sensi. Sono sempre stati partecipi e propositivi, ma sono bravi soprattutto come artisti. Anche chi finora aveva avuto meno possibilità di fare esperienza durante le lezioni si è dimostrato in grado di scrivere testi fighissimi» promette Giostra.

Ora non resta che salire sul palco e fare sentire la propria voce: il rap li ha uniti, la musica farà il resto.