Debutta la Besozzo Running: la corsa da 9km tra le colline sul lago, nel ricordo di Aldo Racchetti

(foto d’archivio, dalla pagina Facebook di Sette Laghi Runners)

Domenica 18 maggio andrà in scena, per la prima volta, la Besozzo Running, tappa besozzese, la settima, del circuito Piede d’Oro.

Organizzato dall’Asd Sette Laghi Runners in collaborazione con Podismo Sportivo del Varesotto e con il Comune, la “prima edizione” della Besozzo Running segna una novità per il territorio.

L’evento è intitolato ad Aldo Racchetti, storico volontario e responsabile della Protezione Civile di Besozzo, scomparso nel 2020 e vede il percorso snodarsi per 9 km tra salite e discese, partendo da piazza del Municipio (via Mazzini) per toccare le frazioni di Bogno e Cardana, con un passaggio panoramico ai “Due Pini”, dove sarà anche posizionato il Gran Premio della Montagna, dove la coppa sarà consegnata dal Gruppo Alpini di Cardana. Per i più giovani e per chi preferisce un’opzione più breve meno impegnativa della prova podistica classificabile come “collinare”, è previsto un tracciato ridotto da 4,7 km, e un mini giro da 500 metri per i bambini nati dal 2015 in avanti.

Come spiegato dal presidete della Sette Laghi Ugo Fantoni, non mancheranno premi per tutte le categorie: dai cestini alimentari per i migliori del percorso lungo, ai riconoscimenti speciali per i giovani, i camminatori del Nordic Walking.

Le iscrizioni saranno aperte fino a 20 minuti prima della partenza, con ritrovo fissato per le 7:30 davanti al Comune del Lago Maggiore. In caso malaugurato di avverse condizioni climatiche verrà proposto un percorso alternativa quasi interamente su asfalto.