Delegazione di Forza Italia al canile di Varese

Una delegazione di Forza Italia capitanata da Elena Mazzetti, portavoce provinciale del Dipartimento diritti degli animali assieme a Gianluca Comazzi, assessore regionale e Responsabile nazionale dei diritti degli animali, Simone Longhini, segretario provinciale azzurro, Giuseppe Licata, consigliere regionale, Lorenzo Di Renzo Scolari, sindaco di Barasso e componente del Dipartimento provinciale dei diritti degli animali e Lorenzo Vigo, consigliere comunale di Cassano Valcuvia nonché componente di Forza Italia Giovani Varese ha visitato il canile municipale di Varese nella mattinata di oggi, sabato.

“Si è trattato della prima azione concreta sul nostro territorio provinciale a poco più di due settimane dagli Stati Generali di Forza Italia tenutisi a Busto Arsizio dove ho avuto modo di condividere una relazione con le linee guida di quella che sarà l’attività legata all’incarico affidatomi lo scorso mese di febbraio da Gabriele Moltrasi e Simone Longhini che ringrazio – sottolinea Elena Mazzetti – così come ringrazio in modo particolare l’assessore regionale Gianluca Comazzi per essere venuto a Varese ed aver preso parte alla visita al canile municipale della città. Un plauso e un encomio ai volontari che con passione, impegno e attenzione si dedicano alla cura dei nostri amici a quattro zampe in un ambiente pulito, ampio e confortevole. Sono altresì fiduciosa che il progetto del nuovo canile con i fondi, oltre 500 mila euro già stanziati, possa presto divenire realtà in una cooperazione positiva fra Comune di Varese, Provincia di Varese e Regione Lombardia. Da parte mia – conclude Elena Mazzetti – continuerò, assieme agli altri componenti del dipartimento provinciale che presiedo, a mettere in campo idee e progetti per il benessere e la cura dei nostri amici animali da compagnia.”