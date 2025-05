Direttore sportivo, allenatore e squadra: il Varese lavora sotto traccia verso il futuro

La stagione del Varese, almeno quella agonistica, è finita da 10 giorni ma in casa biancorossa sono diversi i discorsi che ancora devono andare in porto. Dalle questioni di campo come direttore sportivo, allenatore e giocatori fino a quelle dirigenziali come il logo e il cambio di denominazione.

DIRETTORE SPORTIVO E ALLENATORE

La società sta stringendo i tempi per arrivare alla definizione dei quadri tecnici della prossima stagione. Colloqui sono in corso, senza spifferi su nomi particolari, ma il club spera di arrivare alla stretta di mano con il nuovo ds per la fine del mese. Ci sarà quindi da attendere ancora qualche giorno per saperne di più e poi, di riflesso e in accordo con il nuovo direttore, definire anche la guida tecnica. Dopo l’esperienza Montanaro-Floris, la linea non dovrebbe più essere quella di un’accoppiata, quanto piuttosto due figure di alto calibro che possano collaborare.

ULTIMI ALLENAMENTI E FUTURO

Gli allenamenti non sono ancora finiti. Sotto la guida di Alessandro Unghero e dello staff la squadra continua a ritrovarsi alle Bustecche per gli allenamenti. Domenica (18 maggio), al temine del torneo delle giovanili, ci sarà un ultimo appuntamento con l’amichevole in programma alle 18 al centro sportivo contro gli Allievi. Seguirà il rompete le righe, con i giocatori che saranno quindi lasciati liberi. Ancora non ci sono stati colloqui tra la dirigenza e i calciatori, con nessuno sono già stati presi accordi per l’anno prossimo. I due che al momento hanno un contratto garantito sono il varesino Pietro Marangon e l’attaccante Niccolò Romero. Per gli altri, al momento, è tutto in forse. In questo momento quindi aleggiano dei grandi punti di domanda sulle Bustecche, a metà tra i giocatori che vorrebbero avere dei segnali e la società che temporeggia.

CONFERMARE O RIFONDARE?

E qui sorge il dilemma: confermare o rifondare? La squadra della stagione appena conclusa, a detta di tutti, aveva dei valori che non sono stati espressi fino in fondo. Cosa fare quindi? Confermare parte del gruppo, gli elementi che si sono dimostrati più validi, oppure ripartire – di nuovo – da zero creando una squadra differente? A parere nostro ci sono diversi giocatori che una conferma, per quanto fatto sul campo e fuori, la meriterebbero. E sarebbero la base della squadra del futuro. Ripartire con una squadra nuova potrebbe essere intrigante e potrebbe anche portare a una squadra addirittura più forte, ma darebbe anche l’alibi del rodaggio a inizio campionato.

NUOVO LOGO

Intanto il secondo giro di votazioni per il logo, soprattutto dopo alcune modifiche richieste a furor di popolo dai tifosi, stanno andando bene. Settimana prossima dovrebbero chiudersi le votazioni e, contemporaneamente con il passaggio burocratico da Città di Varese a Varese Football Club, avverrà anche l’adozione del nuovo stemma societario. Intanto, chi non l’avesse ancora fatto, per votare il link è questo: https://forms.gle/iXxYuBwETcSTQRfs8