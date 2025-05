Disagi sulla linea Luino-Milano, l’assessore regionale di Fratelli d’Italia replica al deputato di Fratelli d’Italia

«Mi dispiace che l’onorevole Pellicini definisca scandaloso il servizio di Trenord in una mattinata in cui il forte maltempo ha creato notevoli disservizi alla linea ferroviaria in diverse parti della Lombardia, creando forti disagi al servizio per cause certamente non imputabili a Trenord».

Così Franco Lucente (nella foto), assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile in quota Fratelli d’Italia, in merito ai disagi di questa mattina dovuti al maltempo e segnalati con notevole indignazione dal deputato Andrea Pellicini, anche lui eletto tra le fila del partito di Giorgia Meloni.

«Per la cronaca, il treno 25307 Luino-Milano Porta Garibaldi, a seguito delle condizioni meteo avverse e per la conseguente caduta di numerosi rami lungo i binari tra le stazioni di Ternate Varano Borghi e Besozzo, è stato costretto a partire dalla stazione di Besozzo – spiega Lucente -. I tecnici RFI sono intervenuti prontamente per liberare la sede ferroviaria dai detriti e verificare il perfetto funzionamento della linea. Interventi necessari per garantire la sicurezza del sistema ferroviario e l’incolumità dei passeggeri e del personale viaggiante. Stiamo parlando, tra l’altro, di una linea che nel primo quadrimestre 2025 ha fatto registrare una puntualità ai 5 minuti superiore all’87%, quindi con performance assolutamente soddisfacenti. Si può fare meglio? Certo e ne sono consapevole: stiamo lavorando per rendere un servizio sempre più affidabile ed efficiente agli utenti. Però se un albero, dei rami o dei massi cadono lungo i binari, è evidente che qualche disservizio eccezionale bisognerà pure scontarlo».

«Molto probabilmente l’amico Pellicini, di fretta perché doveva prendere il treno, non si è reso conto della situazione atmosferica avversa e ha rilasciato delle dichiarazioni nell’impeto del comprensibile nervosismo», conclude Lucente.