Divertimento, incontri e solidarietà, un successo le Botteghe Aperte di Gorla Minore

Quali sono gli ingredienti che compongono una comunità? La voglia di stare insieme, il divertimento – certamente – ma non solo.

Galleria fotografica Un successo le “Botteghe Aperte” di Gorla Minore 4 di 27

La manifestazione “Botteghe Aperte” di domenica 11 maggio lo ha mostrato perfettamente, perché le persone che a Gorla Minore sono scese in strada per passeggiare hanno potuto immergersi in tutti quegli elementi che formano il cuore pulsante del paese.

Strade principali chiuse al traffico e destinate a musica, dimostrazioni sportive, punti ristoro e shopping originale grazie agli hobbisti che esponevano le loro creazioni. Ma la giornata è stata – soprattutto – una vetrina sulle attività commerciali del paese e sulle tante associazioni che lo animano.

Spazio per i sorrisi, dunque, ma anche per la solidarietà, ad esempio incontrando gli educatori della cooperativa sociale Gruppo Amicizia o assistendo agli allenamenti del Baskin (che unisce basket e inclusione). Ma anche la possibilità di fermarsi a riflettere sulla tutela di flora e fauna con il Cipta Ambiente o su valori e ideali con Anpi Gorla Minore – giusto per citare solo alcuni dei quasi cento espositori che hanno arricchito la giornata di momenti di incontro.

Il momento di riunirsi con entusiasmo e in leggerezza, dunque, ma anche per riconoscersi in valori e solidarietà, il cemento che tiene insieme una comunità.

Alla regia, come sempre, l’associazione “Gorla che Lavora” che riunisce artigiani, commercianti e piccola industria del comune della Valle Olona: organizzatori stanchi, ma soddisfatti e fieri di una giornata che tutti in paese hanno apprezzato fortemente.

Novità di questa edizione, la collaborazione con Avis Gorla Minore, che ha voluto regalare un allegro schiuma party nel pomeriggio. L’evento, pensato per i giovanissimi, ha in realtà coinvolto tutte le età, trasformando una via del paese in un Carnevale di divertimento.

Botteghe Aperte ha dunque, ancora una volta, lasciato il segno, pardon, il sorriso, sui volti di tutti.