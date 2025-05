Documenti falsi, ad Arcisate un corso di formazione specialistico per le forze di polizia

Un importante momento di formazione si è svolto nella giornata di martedì 13 maggio al Comando di Polizia locale di Arcisate. Tema del corso il falso documentale, argomento che è stato approfondito da due istruttori specializzati del Nucleo Falsi Documentali della Polizia locale di Milano.

. Hanno partecipato agenti della Polizia stradale di Varese e dei distaccamenti di Luino e Busto Arsizio, militari dell’Arma dei Carabinieri – con la presenza dei quattro Comandi Radiomobile delle Compagnie afferenti al Comando Provinciale di Varese – oltre ad agenti della Polizia locale di Varese e di Lavena Ponte Tresa.

Il corso, ospitato con il coordinamento del Comandante della Polizia locale di Arcisate Andrea Odoni, è stato aperto dai saluti istituzionali portati dal Commissario straordinario del Comune di Arcisate Salvatore Ciarcià, che ha sottolineato l’importanza di iniziative formative di alto livello tecnico e l’efficacia del lavoro di sinergia e collaborazione tra le forze dell’ordine presenti sul territorio.

Durante la giornata, è stato approfondito il fenomeno del falso documentale in ambito stradale e transfrontaliero, con l’analisi di casi pratici e l’utilizzo di documenti autentici e contraffatti. Un ulteriore valore aggiunto è stato offerto dalla ditta Ciano, che ha messo a disposizione dei partecipanti innovativi strumenti tecnologici per il controllo dei documenti, offrendo anche la possibilità di testare direttamente le apparecchiature.

«L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di aggiornamento professionale e confronto operativo – dice il comandante Andrea Odoni – evidenziando la centralità della formazione specialistica e della collaborazione tra le diverse forze di polizia per garantire una maggiore sicurezza alla cittadinanza, soprattutto in contesti di frontiera come quello del territorio varesino».