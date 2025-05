Domenica 11 maggio a Varese chiudono per una mattinata alcune strade per le gare di Ecorun

Domenica 11 maggio a Varese si corre la Ecorun, una mattina di sport che prevede corse competitive e non su diversi tracciati. Per questo sono previste alcune chiusure di strade e deviazioni (Sul sito tutte le mappe dei percorsi delle gare).

Strade chiuse e viabilità alternativa

Per poter ottenere l’omologazione di corse podistiche competitive da parte della Fidal, infatti, è necessario che i tracciati siano percorribili dai podisti nella massima sicurezza. La chiusura al traffico veicolare delle strade interessate dalle gare è peraltro una necessità imprescindibile, come indispensabile è il dispiego di 130 persone (tra volontari e forze dell’ordine) incaricate della sorveglianza lungo tutto il percorso, soprattutto nei punti critici dove l’immissione pericolosa di auto dalle vie laterali potrebbe creare spiacevoli incidenti agli atleti e non solo.

La chiusura al traffico riguarda la mattina di domenica 11 maggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00. La viabilità alternativa suggerita è la seguente:

Provenienza autostrada per Casciago: uscita Gazzada – SP1 fino a Calcinate del Pesce – Morosolo – Casciago.

Provenienza autostrada per Sacro Monte: uscita Varese centro – Viale Valganna – Via Mulini Grassi – Sant’Ambrogio – Sacro Monte.

Provenienza Sant’Ambrogio per Gavirate: Via Oriani – Via Astico – Casciago – Gavirate

Provenienza Sant’Ambrogio per Ospedali: Oriani-Astico-Caracciolo-Sanvito-Campigli-Trentini-Daverio- Viale Europa-Viale Borri.

In caso di Pioggia: mentre gli eventi collaterali potrebbero subire variazioni, le gare podistiche si

svolgeranno regolarmente.