Dopo la stagione dei congressi Forza Italia serra le fila. “Noi il centro europeista, liberale, atlantista”

Forza Italia partito centrista, con «proposte liberali, europeiste, atlantiste, riformiste». Lo rivendica il coordinatore provinciale Simone Longhini, in occasione della convention “Forza Italia, forza del territorio”, ospitato a Busto Arsizio a villa Ottolini-Tovaglieri.

Il partito ha appena chiuso la sua fase congressuale, forte di «millecinquecento iscritti», e con l’evento a Busto serra le file e rivendica il ruolo su tutto il territorio e su tutti i temi: le relazioni dei diversi coordinatori hanno toccato ogni ambito, dal lavoro agli animali, dalle infrastrutture allo sport, dal turismo all’economia. In sala, tutti i maggiorenti del partito, compresi i rappresentanti nelle istituzioni, come il vicepresidente della Provincia Giacomo Iametti (dove la maggioranza è con il Pd e i civici) e il consigliere regionale Giuseppe Licata (al Pirellone l’alleanza è quella “naturale”, di centrodestra). Il partito conta anche dieci sindaci iscritti e un altro consigliere provinciale.

Dopo aver rischiato di arenarsi nelle secche dopo la scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi, Forza Italia sta riguadagnando quota. La fase congressuale ha anche visto anche un dibattito franco in alcune realtà, come Gallarate, dove il risultato è stata anche una crescita del tesseramento, mentre a Busto (scelta forse non a caso come sede della convention provinciale) si sente ancora un po’ lo strascico di qualche addio recente, come quello dello storico Tallarida, migrato in Fratelli d’Italia con Laura Rogora.

«Crediamo che questo lavoro possa pagare e dare soddisfazione per un partito che si propone al centro degli schieramenti politici: siamo nel centrodestra, siamo i fondatori del centrodestra ma ci caratterizziamo per proposte liberali, europeiste, atlantiste, riformiste». Ha trovato consonanza anche l’intervento dell’ex sindaco Gigi Farioli, carismatico come sempre: «Forza Italia è un partito né fascista né sovranista né estremista, ma liberale, popolare e riformista».

Forza Italia come partito moderato del centrodestra è il messaggio lanciato anche dal coordinatore regionale Alessandro Sorte, intervenuto alla convention. Ora la sfida è quella elettorale: si vota il soli tre Comuni e Forza Italia esprime il candidato nell’unico Comune dove il centrodestra si presenta coeso, Saronno.