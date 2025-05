“Dove ci porta il vento” funzione religiosa della comunità protestante a Caldana

Domenica 11 maggio alle ore 10.30 la comunità ecumenica protestante di Ispra-Varese propone una funzione speciale.

Il titolo è “Dove ci porta il vento” e i canti, il sermone e una discussione in gruppi si concentreranno sulle domande: “Cosa mi spinge?”. “Cosa spinge la nostra congregazione,

dove vuole portarci lo spirito di Dio?”.

Dopo la funzione, seguirà un momento conviviale con cibo alla griglia offerto a tutti i partecipanti. La comunità invita cordialmente chiunque voglia condividere questa esperienza di fede e incontro.

La funzione è tenuta in due lingue (tedesco ed italiano).

Come arrivare: Comunità Evangelica Ecumenica Ispra – Varese, Via IV Novembre

12, 21034 Caldana (VA).