È Pierluigi Talamona la vittima dell’incidente a Cocquio: uomo di sfide e trionfi sempre in sella alla sua bicicletta

Ha pedalato per le strade di mezzo mondo e della sua passione per la bicicletta ne aveva fatto un vero e proprio amore che lo ha portato a superare tanti limiti, fino al tardo pomeriggio di martedì 13 maggio, quando ha perso la vita in un gravissimo incidente tra Gavirate e Cocquio Trevisago, proprio mentre si trovava in sella alla sua bici. È Pierluigi Talamona la vittima dell’incidente, un uomo che aveva fatto della sua passione per la bicicletta una vera e propria filosofia di vita.

Oggi, martedì 13 maggio 2025, Talamona, 77 anni, è deceduto a seguito dell’impatto con un’auto avvenuto lungo la provinciale 1 tra Cocquio-Trevisago e Gavirate. Nonostante i tempestivi soccorsi, non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate.

Un esempio di passione e determinazione

Pierluigi Talamona era conosciuto per la sua incredibile forza di volontà e per le sue imprese ciclistiche. Nel 2016, a 68 anni, aveva partecipato alla Transcontinental Race, una delle competizioni più dure al mondo, percorrendo 4000 chilometri dal Belgio alla Turchia, sfidando montagne, meteo avverso e la fatica estrema.

Nel 2023, Talamona aveva continuato a brillare come ciclista. All’inizio di ottobre dello stesso anno, aveva vinto la medaglia d’oro nel Campionato Europeo Gravel in Belgio, dove aveva dimostrato ancora una volta il suo spirito di competizione e la sua passione per la bicicletta. Pochi giorni dopo, durante il Campionato Mondiale Gravel a Pieve di Soligo, aveva conquistato un’altra medaglia d’oro nella categoria 75-79 anni, portando orgogliosamente il nome di Varese ai vertici del ciclismo mondiale.

Pierluigi era nato a Porto Ceresio e viveva a Inarzo con la sua famiglia. Nonostante fosse in pensione, non aveva mai smesso di pedalare. La bicicletta non era solo uno sport per lui, ma una vera e propria passione che lo accompagnava fin dalla giovinezza. Anche a 77 anni, Pierluigi continuava ad affrontare le sfide che il ciclismo gli poneva, con lo stesso spirito di avventura e la stessa determinazione che lo avevano caratterizzato nella sua carriera sportiva.