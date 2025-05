Eurovision 2025: Gabri Ponte e Tommy Cash in finale con Lucio Corsi

Ci saranno anche Gabri Ponte con “Tutta l’Italia” e Tommy Cash con “Espresso Macchiato” a contendersi la vittoria nella finale dell’Eurovision song Contest insieme a Lucio Corsi, sabato 17 maggio a Basilea.

I rappresentanti di San Marino e dell’Estonia – famosissimi in Italia il primo perchè è diventato il vero tormentone di Sanremo, il secondo perchè diventato virale con la sua canzone parzialmente in italiano – sono entrambi stati ammessi tra i dieci stati che hanno passato il turno nella prima semifinale di martedì 13 maggio.

Con loro hanno “passato il turno” anche Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, Estonia e Ucraina.

Le prossime dieci canzoni verranno scelte nella semifinale di giovedì 15 maggio, e tutte insieme si giocheranno la finale: