Fabio Zancan racconta la sua impresa alla Race Across Italy: “Molto più di una gara”

Ha affrontato una delle sfide ciclistiche più impegnative e affascinanti d’Italia, la Race Across Italy 2025, e l’ha conclusa con un risultato di grande prestigio. Fabio Zancan, atleta del Varese Triathlon, ha voluto condividere la sua esperienza dopo aver completato i 760 chilometri e gli 11.000 metri di dislivello della competizione, classificandosi quarto nella sua categoria e conquistando così la qualificazione alla Race Across America, la regina delle ultracycling.

«Alle 11:26 è iniziata quella che per me è stata molto più di una gara: è stato il culmine di mesi di allenamenti e sacrifici, ma anche la realizzazione di un sogno», racconta Zancan. La fatica, le salite, il caldo e il buio non lo hanno fermato. Al suo fianco, in un percorso che ha messo a dura prova corpo e mente, c’erano Elena Villani, presidente del Varese Triathlon, Luigi Guadagnuolo e sua moglie Stefania Francone. «Sono stati i miei angeli custodi e mi hanno supportato in ogni aspetto tecnico e logistico» sottolinea. Fondamentale anche il sostegno a distanza degli amici e dei compagni di squadra: «Sentivo la loro energia spingermi avanti, chilometro dopo chilometro».

Fabio Zancan guarda già oltre. Dopo aver centrato un obiettivo che fino a poco tempo fa sembrava irraggiungibile, è pronto per una nuova avventura. Non sarà una gara, ma un viaggio dal profondo significato solidale. «Partirò da Gavirate per arrivare a Capo Nord, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Maria Letizia Verga» spiega, invitando tutti a sostenere l’iniziativa attraverso il link dedicato: https://www.retedeldono.it/f/606100.

«La bici è fatica, sì, ma è anche una forma di libertà e una passione che ti entra dentro e ti cambia», conclude Zancan, già proiettato verso la sua prossima sfida.