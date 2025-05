Fancellu, missione compiuta: vittoria al Giro del Giappone

La vittoria di tappa conquistata nella seconda frazione è stata il trampolino di lancio ideale per Alessandro Fancellu che ieri – domenica 25 maggio – ha portato a termine la sua missione: vincere cioè la classifica assoluta del Giro del Giappone di ciclismo.

Il corridore di Binago, piccolo centro in provincia di Como al confine con il Varesotto, ha gestito molto bene la restante parte della corsa a tappe nipponica: dopo aver perso la maglia di leader (ceduta per un giorno al compagno di squadra Raccani), ha chiuso al secondo posto la frazione “regina”, quella con l’arrivo sul Monte Fuji, riconquistando il primato poi mantenuto fino alla conclusione di Tokai. Alla fine Fancellu ha mantenuto 21″ di vantaggio sullo stesso Raccani, 1’09” sull’australiano Dyball, 1’17” sul britannico Stewart e 1’54 sul danese Bregnhøj.

Passato professionista con la allora Eolo-Kometa di Ivan Basso (l’attuale Polti-VisitMalta) e quindi ingaggiato nel 2024 dalla svizzera Q36.5, Fancellu non era mai riuscito a imporsi in gare “senior” pur lasciando intravvedere le qualità soprattutto di uomo da corse a tappe. Quest’anno la discesa di categoria nella giapponese JCL Team Uyko – che però ha diversi italiani in organico sia a livello dirigenziale sia in squadra – ha aperto nuove strade a Fancellu che si è calato molto bene nel proprio ruolo.

Il corridore insubre si è ben piazzato proprio in diverse brevi corse a tappe: 8° all’Alula Tour in Arabia Saudita, 12° alla Coppi e Bartali, 8° al Giro d’Abruzzo (quando fu terzo nella prima frazione vinta da Alessandro Covi) e quindi il Giro del Giappone: il successo di tappa a Inabe e la classifica finale sono le prime due vittorie da professionista di Fancellu che a 25 anni potrebbe risalire sul “treno” del grande ciclismo anche grazie a questi risultati.