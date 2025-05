Festa alla Fondazione Il Ponte del Sorriso in onore dei suoi volontari

La Fondazione Il Ponte del Sorriso ha premiato i suoi tanti volontari. Ogni anno li ringrazia per quello che è molto più di un impegno, è un esempio concreto di solidarietà e umanità.

Sono significative le testimonianze delle famiglie che in ospedale hanno avuto modo di incontrarli in reparto: “Fate la differenza per le famiglie” “Ci piace quello che fate tutti i giorni” “Siete stati molto vicini al mio bambino” sono solo alcuni dei messaggi che vengono lasciati per i volontari.

Un viaggio, quello per sostenere bambini e famiglie in ospedale, nato nel 1992 per volontà di alcuni genitori che avevano vissuto la stessa esperienza di ricovero del proprio figlio. Da allora Il Ponte del Sorriso ha realizzato tantissimi progetti per i reparti pediatrici della Provincia di Varese e ha fortemente promosso e finanziato lo sviluppo dell’Ospedale Del Ponte, uno dei pochissimi ospedali materno infantili d’Italia.

Quest’anno ben 5 volontari hanno raggiunto i 30 anni. 30 anni di tempo donato, di ascolto, di presenza di cura verso l’altro, un percorso che ha lasciato un segno profondo non solo in chi ha ricevuto ma anche in chi ha scelto ogni giorno di esserci., un lungo cammino fatto di altruismo.

La premiazione di 30, 15 e 10 anni di servizio si è svolta in un momento conviviale a pranzo con la partecipazione di medici e caposala dei reparti pediatrici e di Emanuele Monti e Samuele Astuti di Regione Lombardia. Un grazie simbolicamente manifestato con la consegna di un cuoricino d’argento, quale riconoscenza di tanti anni di instancabile dedizione e segno tangibile che il volontariato si misura in termini di cuore.

Premiati per i 30 anni: Cristina Bronzi, Tiziana Fassina, Anna Riva, Daniela Roscelli, Raffaella Valerio.

Per i 15 anni: Gisella Radaelli, Elena Grosso, Francesca Monari, Daniela Colombo.

Per i 10 anni: Morena Piera Vanzulli, Albina Zaffarini, Rosalba Cinotti, Patrizia Zanetti, Claudia Colombo, Francesca Matarrese, Vittorio Oleotti Ferrari, Carmela Tanga, Maria Tartari, Genny Rovera, Silvia Boselli, Lucia De Lorenzo.