Festa della Mamma 2025: a Castellanza torna il mercatino della Pro Loco

La Pro Loco di Castellanza, con il patrocinio del Comune, organizza anche quest’anno il tradizionale mercatino della Festa della Mamma che domenica 11 maggio, dalle 9 alle 19, animerà nuovamente viale Lombardia con un ricco programma di attività per tutta la famiglia. La manifestazione, ormai consolidata nel calendario degli eventi cittadini, prevede come sempre la presenza di hobbisti e creativi che esporranno le loro opere artigianali, punto ristoro con aperitivo e area griglia gestiti dai volontari della Pro Loco, e il coinvolgente appuntamento con il pastore tedesco “Diva” per intrattenere i bambini con dimostrazioni ed esercizi. Non mancherà il Mercatino dei Bambini, spazio dedicato ai giovani per scambiare giocattoli e oggetti. Omaggio speciale per le mammeConsolidando la tradizione dell’evento, ogni mamma presente riceverà un piccolo dono simbolico come segno di riconoscenza per il loro ruolo insostituibile nella comunità.

Viabilità: disposizioni temporanee in vigore per l’intera giornata. Dalle ore 6 alle 19.30 del 11 maggio, per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e per la sicurezza, sono previste delle modifiche alla viabilità. Viale Lombardia risulterà interdetto al traffico nel tratto tra via Moncucco e l’intersezione con via Gerenzano, con divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata. Le vie limitrofe saranno accessibili esclusivamente ai residenti, agli espositori autorizzati, ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine.