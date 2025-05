Firmato il nuovo contratto di rete tra Alfa Srl e Gruppo CAP: “Uniti nell’acqua, orientati al futuro”

Dopo la collaborazione avviata nel 2019, si rafforza la sinergia tra Gruppo CAP e Alfa, i Gestori del servizio idrico integrato rispettivamente della Città metropolitana di Milano e della provincia di Varese. Firmato oggi (martedì 27 maggio) a Villa Recalcati, nel cuore della Città Giardino – alla presenza del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del Presidente della Provincia Marco Magrini – il nuovo contratto di rete “Orizzonte d’Acqua – La rete dei laghi e dei fiumi di MILANO VARESE”. Si tratta, nei fatti, di un’alleanza industriale che punta a consolidare una gestione innovativa, sostenibile ed efficiente delle risorse idriche lombarde. Obiettivi condivisi per una gestione pubblica, digitale e sostenibile.

La rete di impresa rappresenta una vera e propria evoluzione della sinergia avviata dalle due realtà nel 2019, con l’obiettivo di potenziare le capacità tecniche, progettuali e gestionali reciproche, mantenendo salda la governance pubblica e rafforzando i principi di sostenibilità e resilienza.

Il contratto stabilisce un perimetro operativo che prevede:

– la condivisione di competenze tecniche, tecnologiche e operative per l’ammodernamento delle infrastrutture idriche;

– l’attuazione di progetti congiunti nei settori della digitalizzazione, dell’efficienza energetica e della manutenzione;

– il coordinamento nella gestione delle crisi idriche, anche alla luce delle nuove sfide poste dal cambiamento climatico;

– lo sviluppo di strumenti comuni per la rendicontazione ambientale e l’analisi del rischio;

– l’ottimizzazione degli investimenti grazie a economie di scala e condivisione delle migliori pratiche.

La durata del contratto, fissata fino al 2033, testimonia l’impegno di lungo periodo delle due realtà. L’intesa è aperta a ulteriori sviluppi, tra cui l’ampliamento della collaborazione ad altri partner pubblici del territorio lombardo, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un modello regionale integrato del servizio idrico, sempre più efficiente, sostenibile e resiliente.

Una rete industriale a guida pubblica

Entrambe le aziende operano secondo il modello “in house providing” e condividono una visione che mette al centro il controllo pubblico, la partecipazione attiva degli enti locali e il miglioramento continuo dei servizi ai cittadini. La nuova rete consentirà quindi di preservare l’identità e l’autonomia societaria di ciascun soggetto, rafforzare l’efficienza operativa attraverso strategie industriali comuni, ma anche di abilitare una pianificazione di lungo periodo in grado di rispondere con maggiore tempestività alle emergenze idriche e infrastrutturali.

L’unione di competenze, esperienze e forze economiche ha permesso in questi anni ad Alfa e a CAP di raggiungere traguardi importanti, migliorando il servizio offerto ai cittadini. Le due società, spogliandosi da ogni forma di egoismo e collaborando tra loro, stanno dimostrando che la sinergia tra aziende pubbliche è in grado di creare valore aggiunto per il territori, afferma il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

«Con la firma del “Contratto di Rete Alfa – CAP 2025\2033”, la Provincia di Varese conferma il valore della cooperazione tra territori per una gestione sostenibile ed efficiente dell’acqua. Come Provincia, nel nostro ruolo di “Casa dei Comuni”, abbiamo lavorato in sinergia con l’Assemblea dei Sindaci per rendere consapevoli i primi cittadini dell’importanza strategica delle attività di Alfa. Ricordiamo che il Gestore ha permesso la realizzazione di interventi che, da soli, i piccoli comuni non avrebbero potuto sostenere, con vantaggi evidenti in termini di economia di scala e qualità dei servizi. Sosteniamo dunque con convinzione questa sinergia, modello virtuoso di governance, innovazione e responsabilità pubblica», spiega il Presidente della Provincia di Varese Marco Magrini.

«Davanti alle sfide imposte dal cambiamento climatico – dice il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli – fare rete tra Gestori non è solo una scelta strategica, ma una responsabilità condivisa verso il futuro. In questi anni la collaborazione con CAP ha permesso ad Alfa di crescere. La firma di oggi, simbolicamente siglata a Villa Recalcati a Varese, la “Casa dei Comuni”, dimostra più di tante parole come il percorso di collaborazione che abbiamo intrapreso anni fa – e che ora rinnoviamo – abbia il sostegno e l’approvazione del territorio».

Yuri Santagostino, presidente di Gruppo CAP, commenta: «Questo accordo consolida un’alleanza fondata sulla visione condivisa di una gestione pubblica e industriale del servizio idrico; la presenza oggi del Presidente Fontana, che ringrazio, dà il senso dell’importanza strategica di questa rete. Insieme ad Alfa affrontiamo le sfide ambientali del nostro tempo con strumenti concreti: cooperazione, tecnologie e pianificazione. Guardando al futuro, la sinergia tra Alfa e CAP potrà evolvere in una piattaforma logistica integrata, utile non solo internamente ma anche per altri Gestori. L’impiego di tecnologie come intelligenza artificiale, blockchain e analisi predittiva consentirebbe di ottimizzare le scorte, garantire tracciabilità e migliorare la pianificazione. L’intesa potrà includere nuovi modelli di business e un centro d’eccellenza per l’innovazione nella gestione del magazzino, con l’obiettivo di aumentare efficienza, contenere i costi e favorire la sostenibilità. Siamo contenti della partecipazione oggi del Presidente Fontana che con la sua presenza dà il senso dell’importanza di questa sinergia».

Una rete che in questi anni si è gradualmente trasformata e che ha consentito il rafforzamento professionale delle persone cresciute in Alfa e che oggi occupano ruoli di responsabilità che prima erano gestiti in affiancamento da CAP. Presenti alla firma del contratto anche Riccardo del Torchio, presidente di Ato Varese; Francesco Vassallo, vicesindaco della Città Metropolitana di Milano e Marco Cavallin, amministratore delegato di Alfa.

Alfa

Alfa è il Gestore Idrico della provincia di Varese. Una società a capitale interamente pubblico i cui soci sono 133 comuni della provincia di Varese, la stessa Provincia e altri 8 comuni di province limitrofe. Attualmente gestisce gli acquedotti di 101 comuni, per una popolazione complessiva di 648.673 abitanti e una rete di distribuzione lunga 4.342 chilometri; 135 fognature comunali, al servizio di 865.750 abitanti e con una rete di 3.776 chilometri; 78 depuratori al servizio di 1.181.503 abitanti equivalenti e 150 comuni (16 delle province di Milano e Como) che trattano ogni anno circa 106 milioni di metri cubi d’acque reflue.

Gruppo CAP

Gruppo CAP è la società pubblica che gestisce il Servizio Idrico Integrato della Città metropolitana di Milano ed è protagonista dello sviluppo e dell’innovazione delle infrastrutture idriche lombarde. Grazie a un sistema di partecipazioni, reti di impresa e join venture, Gruppo CAP è attivo anche nel settore del trattamento dei rifiuti, della bioenergia, dell’energia green e dell’economia circolare. Una vera e propria green utility, che cresce attraversando mercati complementari a quello dell’idrico e fondamentali per lo sviluppo sostenibile del pianeta, aiutandoli a intraprendere il percorso verso la sostenibilità e l’economia circolare. Per dimensione e patrimonio, Gruppo CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale. Fanno parte di Gruppo CAP, CAP Evolution che si occupa del trattamento dei rifiuti e della produzione di energia green, ZeroC, che opera nell’ambito del trattamento dei rifiuti e dell’economia circolare, Neutalia, la società benefit che gestisce il termovalorizzatore di Busto Arsizio, Pavia Acque, gestore del servizio idrico integrato della provincia pavese, a cui si aggiungono le reti con Alfa, l’azienda idrica del territorio di Varese e con i gestori pubblici lombardi di Water Alliance, la prima rete di imprese tra aziende idriche in house della Lombardia.