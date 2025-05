Giovani e donne trainano l’impresa: nel 2024 nate 3.849 nuove aziende in provincia di Varese

Si è conclusa la prima tappa del Focus Day 2025, ospitata a MalpensaFiere. L’evento, promosso da Punto Nuova Impresa e dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Varese, ha inaugurato un’edizione che introduce due importanti novità: la formula itinerante e il raddoppio degli appuntamenti, con un secondo incontro previsto l’11 ottobre alle Ville Ponti di Varese.

Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto accedere a consulenze personalizzate sui principali aspetti legati all’avvio d’impresa, ricevendo supporto concreto per trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale strutturato. Il programma ha incluso anche la presentazione di 13 startup del territorio, che hanno condiviso il proprio percorso con i presenti, offrendo spunti e ispirazione.

L’evento è stato anche l’occasione per un focus sui dati dell’imprenditoria locale, elaborati dall’ufficio studi della Camera di Commercio.

CRESCONO LE NUOVE IMPRESE

Nel corso del 2024 sono state 3.849 le nuove imprese iscritte in provincia di Varese, con una crescita del 2,1% rispetto all’anno precedente. Un segnale positivo che evidenzia una rinnovata fiducia nell’iniziativa privata e una vitalità del tessuto economico locale. Le imprese individuali rappresentano il segmento più numeroso, con il 62,2% delle nuove aperture, seguite dalle società di capitale (30,9%) e dalle società di persone (6,1%). Il comparto più dinamico si conferma quello dei servizi, con 1.299 nuove iscrizioni (pari al 33,7% del totale), in particolare nei settori delle attività professionali (266 imprese), noleggio e agenzie di viaggio (190) e altre attività di servizi (217). Significativa anche la presenza di nuove imprese nelle costruzioni (697, 18,1%) e nel commercio (535, 13,9%).

GIOVANI E DONNE PROTAGONISTI

La nuova imprenditoria si distingue anche per il forte contributo di giovani e donne: il 31% delle nuove realtà (pari a 1.174 imprese) è guidato da under 35, mentre le imprese femminili rappresentano il 26% del totale, con 998 nuove attività. «Con il Focus Day – ha sottolineato Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese – vogliamo rafforzare la cultura dell’imprenditorialità, avvicinandoci sempre più ai territori e offrendo strumenti concreti a chi desidera mettersi in proprio. .