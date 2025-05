Fontana chiama il carabiniere Fascì: “Azione meritoria che inorgoglisce la Lombardia”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha telefonato al carabiniere Scelto Lorenzo Fascì, protagonista ieri a San Paolo d’Argon (Bergamo) del salvataggio di una donna aggrappata a una recinzione di un cavalcavia. «Un’azione meritoria – ha detto Fontana – di una persona che ha nel sangue il lavoro che svolge. Un intervento di cui lei, come tutti, in Lombardia, dobbiamo essere orgogliosi».

Il militare, al momento dell’intervento, era fuori servizio. La telefonata si è conclusa con l’invito a Palazzo Lombardia per un incontro personale.