Fotografia, Costituzione e memoria al centro dei prossimi eventi della Galleria Boragno Busto Arsizio

Prosegue il fitto calendario culturale proposto dalla Galleria Boragno di Busto Arsizio, che nei prossimi giorni offrirà alla città tre occasioni speciali tra memoria, riflessione e arte. Sabato 31 maggio negli spazi di via Milano 4, l’artista Silvia Gallo Stampino proporrà “Una foto per ricordarti di te con chi non vuoi dimenticare”: un’esperienza intima e significativa per farsi ritrarre in bianco e nero con le persone (o amici a quattro zampe) che si desidera conservare nel cuore. Per info e prenotazioni: 328 9521805.

Lunedì 2 giugno, per celebrare il 79° anniversario della Repubblica Italiana, l’Assessora alle Politiche Educative Maria Chiara Colombo e la Galleria Boragno, con il supporto di sponsor locali, daranno vita a un evento ai Molini Marzoli ispirato all’articolo 33 della Costituzione (“L’arte e la scienza sono libere…”).

In programma: premiazione della gara civica scolastica “La Costituzione tra i banchi”, intervento del dottor Francesco Gaeta con commento del giornalista Enzo Ciaraffa, brindisi e dono simbolico di una copia della Costituzione. Infine, giovedì 5 giugno alle ore 18:45, la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “In Terra, Mare e Cielo” di Vincenzo Meleca (ed. Tracce per la Meta), dedicato al ruolo di soldati, marinai e aviatori italiani nella costruzione dell’identità militare nazionale. Dialogheranno con l’autore Paola Surano e Anna Maria Folchini Stabile. Tre appuntamenti da non perdere per riflettere insieme, con spirito partecipativo e cittadino.