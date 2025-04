Funghi delle nostre zone: dove e quando cercarli, tutto l’anno

Non solo in autunno: i funghi si possono trovare tutto l’anno. È questo uno dei tanti spunti che emergeranno durante la serata “Andar per funghi”, in programma lunedì 20 maggio alle 21.00 a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.

A guidare il pubblico sarà Mario Cervini, presidente dell’AMB Varese – Associazione Micologica Bresadola, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra le principali specie commestibili e velenose presenti nei boschi del nostro territorio. L’incontro offrirà indicazioni utili su habitat, stagionalità e caratteristiche morfologiche, con l’obiettivo di promuovere una cultura più consapevole e rispettosa del mondo fungino.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio dell’AMB Varese e della Pro Loco di Castronno.