Furti uno in fila all’altro tra Verghera e Samarate. “Colpiti per tre volte di fila”

Raffica di furti a Samarate e nella frazione Verghera: un escalation di episodi negli ultimi giorni che sta creando non solo danni economici ma anche preoccupazione tra i gestori di attività economiche, “visitate” anche tre volte dal ladro che “bazzica” in zona.

Due i colpi al “Circolo 43” di Verghera: «Settimana scorsa e poi ancora stanotte» racconta la titolare del circolo di via Indipendenza. «Per fortuna non ha fatto grandi danni, hanno rotto un lucchetto e forzato una finestra. Ha portato via il fondo cassa». E non solo, c’è anche un danno più triste: «Ha portato via le cassette delle raccolte per le associazioni», quelle per i canili e simili,.

Ha colpito anche un centro estetico: «La notte tra Pasqua e Pasquetta, ha preso a calci la vetrata d’ingresso e si è portato via il fondo cassa. Ci ha fatto grandi danni, anche perché è costato molto l’intervento nel festivo per riparare il vetro, perché non potevamo lasciare spalancato tutto».

Senza dubbio arrabbiato, la prende con un filo d’ironia anche Giuseppe Cuteri, titolare della storica pizzeria Solange accanto alla piazza di Verghera. «È entrato tre volte in settimane, ormai lascio la cassa aperta, per evitare che me la porti via». Dopo tre “visite” in tre settimane, almeno a quest’ultimo giro non ha subito l’effrazione, con i danni alla porta.

Nell’arco dell’ultimo mese sono state colpite anche altre attività, come un negozio di articoli per la casa a Verghera e un bar a San Macario, a metà aprile, due parrucchieri nella scorsa notte.

In molti casi ci sono le immagini che consentono di identificare un ragazzo con giacca bianca, che sfonda la porta. «Scompare nel giro di pochi minuti», assicurano alcuni dei derubati, convinti che sia qualcuno che agisce in zona. «I furti avvengono sempre alle 2-3 di notte». Con la speranza che le forze dell’ordine riescano a intervenire.