Furto alla Protezione Civile di Laveno Mombello, refurtiva trovata tra ex volontari

Un’importante operazione coordinata nelle prime ore di oggi dai Carabinieri della Stazione di Laveno Mombello ha portato al ritrovamento di numerose attrezzature rubate dalla sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Il furto, avvenuto nei giorni successivi alla nomina del nuovo coordinatore del gruppo, aveva suscitato grande preoccupazione. Grazie alle denunce presentate dalla Protezione Civile e dall’Amministrazione Comunale, i militari hanno avviato indagini immediate, culminate questa mattina con perquisizioni presso i domicili di alcuni ex volontari.

Il blitz ha permesso di recuperare gran parte della refurtiva: due idrovore, un drone, una motosega, un computer Mac, attestati ufficiali e altre attrezzature fondamentali per gli interventi di emergenza, per un valore stimato superiore a 15.000 euro. I beni erano stati donati da cittadini, aziende locali o acquistati con fondi comunali.

Non tutto, purtroppo, è stato ancora ritrovato. L’Amministrazione lancia quindi un appello a chiunque sia in possesso di altri materiali sottratti: restituirli spontaneamente è un gesto di responsabilità verso la comunità e può evitare conseguenze penali gravi, come il reato di peculato.

L’Amministrazione del Comune di Laveno Mombello esprime profonda gratitudine ai Carabinieri per la prontezza e l’efficacia dell’intervento, ribadendo la massima fiducia nelle forze dell’ordine e il valore del lavoro quotidiano svolto dai volontari della Protezione Civile.