Furto di una barca nella notte a Cazzago Brabbia, l’appello del proprietario: “Aiutatemi a ritrovarla”

Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio è stata rubata una barca all’interno di una darsena privata a Cazzago Brabbia. A lanciare l’allarme è Simone Stadera, che ha pubblicato un annuncio sul gruppo Facebook Cazzago Brabbia News per chiedere aiuto nella ricerca del natante.

“Questa notte hanno rubato la mia barca all’interno della mia darsena a Cazzago Brabbia – scrive – Chiedo a chiunque legga di condividere il post e di aiutarmi a ritrovarla!”

La barca sottratta è una Canadian 440 a sponda bassa, di colore verde militare, e porta il nome ESSEX. Il proprietario ha dichiarato di essere disposto a offrire una ricompensa a chi darà informazioni utili al ritrovamento.

Non si tratta di un episodio isolato. Nella zona sono già avvenuti furti simili, spesso riconducibili a ragazzi che sottraggono le imbarcazioni per brevi giri sul Lago di Varese, e poi le riportano a riva. Non sembra però questo il caso. Chi avesse segnalazioni può contattare direttamente Simone Stadera attraverso il gruppo Facebook o rivolgersi alle forze dell’ordine locali.