Furto in un supermercato a Cantello: fermati e denunciati due uomini ad Arcisate

Durante un normale pattugliamento sul territorio comunale, nella giornata del 3 aprile, gli agenti della Polizia Locale di Arcisate, coordinati dal commissario capo Andrea Odoni, hanno fermato due uomini trovati in possesso di merce rubata per un valore di circa 1.500 euro.

I controlli immediati hanno permesso di risalire rapidamente alla provenienza della refurtiva, sottratta poco prima da un supermercato della catena Tigros a Cantello. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del punto vendita, analizzate dalla Polizia Locale, è stato possibile presto confermare il coinvolgimento dei due fermati nel furto.

Entrambi i fermati, di nazionalità rumena, sono stati denunciati a piede libero per ricettazione. Per quanto riguarda il furto, il supermercato ha presentato una denuncia formale presso la Stazione dei Carabinieri di Viggiù, con cui la Polizia Locale mantiene una collaborazione attiva. È stata inoltre proposta l’emissione di un foglio di via obbligatorio dai Comuni interessati, misura ora al vaglio dell’Ufficio Anticrimine della Questura di Varese, che ha seguito il caso insieme agli agenti locali.

L’episodio conferma la rirtrovata efficacia del controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Arcisate, recentemente tornata a pieno organico. Il potenziamento, avvenuto a marzo, sta consentendo un’azione ancora più incisiva contro i reati contro il patrimonio.