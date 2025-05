Genitori a scuola di disostruzione pediatrica all’asilo Frascoli di Gurone

Evento gratuito, promosso in collaborazione con Sos Malnate, in programma per martedì 13 maggio alle ore 20.30 negli spazi della scuola materna Frascoli

Imparare le manovre di disostruzione pediatrica è importante per i genitori e per chiunque passi del tempo con i bambini. Per questo la scuola dell’infania Frascoli di Gurone propone una serata speciale rivolta agli adulti interessati ad apprendere teoria e pratica delle manovre di Disostruzione pediatrica.

La serata, promossa in collaborazione con Sos Malnate, è in programma per martedì 13 maggio alle ore 20.30 negli spazi della scuola materna Frascoli – in via Gen.Ravina 18 a Gurone, frazione di Malnate.

Il corso ha una dutata di circa 2 ore e prevede una lezione teorica seguita da una sessione pratica, in ogni partecipante potrà provare le manovre su appositi manichini.

L’ingresso e gratuito e aperto a tuttu, ma i posti sono limitati. È quindi necessaria la prenotazione scrivendo a scuolamaterna.frascoli@gmail.com oppure telefonando in asilo ai numeri 0332 974694 – 379 2708740.

Nel corso della serata sarà possibile lasciare un’offerta libera a Sos Malnate.