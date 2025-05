Giallo a Milano: accoltellamento vicino alla Stazione Centrale, suicidio in Duomo e una donna morta nel Parco Nord

Un giallo intricato e ricco di incognite a Milano. Tutto è cominciato all’alba di sabato 10 maggio, quando un 50enne di origine egiziana è stato accoltellato in via Napo Torriani, a pochi passi dalla Stazione Centrale.

Il suo assalitore, Emanuele De Maria, si è tolto la vita gettandosi dal Duomo di Milano nel pomeriggio di domenica 11 maggio: si era reso irreperibile dopo l’aggressione. Sarebbe dovuto rientrare in carcere dove era rinchiuso per l’omicidio commesso nel 2016 di una donna nel Casertano, reato per cui era stato condannato a 15 anni, ma si è reso irreperibile dopo l’aggressione.

A complicare il quadro anche la sparizione di una donna, collega dl 50enne egiziano, sparita nella giornata di venerdì 9 maggio e ritrovata cadavere da un passante all’interno del Parco Nord ad 1 km circa dall’ultimo avvistamento.

La donna, 50 anni, originaria dello Sri Lanka aveva fatto perdere le sue tracce venerdì scorso: lavorava all’Hotel Berna di Milano, come De Maria (che aveva trovato lì un posto in lavoro esterno dal carcere di Bollate) ed era collega circa dieci anni del 50enne egiziano accoltellato.

Gli inquirenti e gli investigatori stanno cercando collegamenti tra i tre episodi che hanno macchiato di sangue questo inizio maggio milanese.