Gianni Spartà al Premio Chiara: a Varese le storie e i ricordi di Soggetti Smarriti

La Primavera del Premio Chiara prosegue il 7 maggio a Villa Recalcati di Varese, ore 20,45, con la presentazione del nuovo libro di Gianni Spartà “Soggetti Smarriti – Mille storie cadute dall’alto”. Autore di saggi e biografie (Giovanni Borghi, Giuseppe Zamberletti, Salvatore Furia, don Vittorione), il giornalista dialogherà con Antonio Maria Orecchia, docente di Storia all’Università dell’Insubria , e con Michele Mancino, vicedirettore di Varese News.

«E’ un libro nel quale rivivo incontri e storie della mia vita professionale. Non è vero che la provincia ti emargina, dalle retrovie a volte si vede meglio, se hai voglia di allungare il collo. Soggetti Smarriti è un romanzo con personaggi in carne e ossa. Non ha una trama anzi ne ha una imprevedibile: la memoria che ti porta dove vuole» spiega Gianni Spartà.

Il libro è dedicato a Ezio Motterle, giornalista varesino scomparso da poco. Editore Macchione, il volume si sviluppa in dodici capitoli è si apre con la prefazione di Giangiacomo Schiavi, firma del Corriere della Sera. Nelle ultime pagine una serie di flash sotto il cappello di una suggestione televisiva: Titoli di coda.