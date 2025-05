Giornata Internazionale della Famiglia, Cattaneo: “La famiglia, fondamento della società e scuola di umanità”

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle relazioni internazionali ed europee, sottolinea il valore insostituibile della famiglia come

nucleo fondante della società.

«La famiglia – dichiara Cattaneo – è la prima e più naturale comunità in cui la persona nasce, cresce ed è accolta. È la cellula fondamentale della nostra società, nonché il luogo principale in cui si trasmettono valori, cultura, solidarietà e relazioni tra le generazioni».

Nel suo ruolo istituzionale, il Sottosegretario evidenzia come Regione Lombardia, sin dal 1999, abbia dimostrato un impegno concreto a favore della famiglia, adottando per prima in Italia una legge a sostegno delle politiche familiari. «La Regione – aggiunge – è da sempre attenta alla famiglia, sostenendola attraverso iniziative concrete, misure di conciliazione tra vita e lavoro, percorsi educativi e strumenti di welfare territoriale. Ma questo impegno deve estendersi anche in ambito europeo e internazionale, affinché la famiglia venga riconosciuta ovunque come risorsa vitale per il benessere delle nostre

società».

Cattaneo conclude con un richiamo personale: «Come cristiano cattolico, credo fermamente che la famiglia rappresenti non solo un’istituzione sociale, ma anche un dono, una vocazione e una responsabilità alla quale tutti siamo chiamati a contribuire. Oggi più che mai, in un contesto segnato da sfide demografiche, culturali ed economiche, serve un rinnovato impegno per sostenere la famiglia, investire nei giovani e custodire i legami che generano futuro. La famiglia è il primo luogo in cui si sperimenta l’amore gratuito e si costruisce la pace».