Giornata nazionale dell’asma: martedì 6 maggio controlli ai bambini in Comune a Varese

La pediatria dell’Ospedale Del Ponte, in occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, il 6 maggio, aderisce alle iniziative promosse dalla SIMRI (Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili), offrendo gratuitamente spirometrie e saturimetrie, dalle 13:00 alle 17:00 in Comune a Varese (via Sacco, 5).