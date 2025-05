Giovani studenti di Gaza e di Varese parlano di sport e di futuro alla Vidoletti

Sport, viaggi e speranze di pace sono gli argomenti al centro della chiacchierata tra alcuni bambini di Gaza e gli studenti dell’Istituto comprensivo Varese 3 Vidoletti, riuniti nella palestra della scuola media nella mattinata del 27 maggio per la tradizionale Festa dell’Intercultura.

“N come Noi” il titolo scelto per la festa di quest’anno aperta dal concerto degli studenti della sezione musicale con “Siamo noi”, Libertango ” che è un inno alla libertà e l’Inno alla gioia, che celebra l’unione tra i popoli e invita ciascuno a superare i propri egoismi per contribuire a una reale fratellanza tra i popoli”, ha detto l’insegnante Filomena Cannito, referente di progetto.

Discorsi di sport e futuro tra giovanissimi

Un ragazzo della Vidoletti ha letto un messaggio di benvenuto in arabo per accogliere i bambini di Gaza, con cui la conversazione è proseguita in Inglese. «Siamo a Gaza city, ma siamo in una casa, non a scuola, perché le scuole non ci sono più e le poche non distrutte danno rifugio a chi è rimasto senza casa», ha detto il maestro di Gaza, rispondendo alla domanda di uno studente varesino.

Nur, capelli lunghissimi neri e un sorriso dolcissimo, ha chiesto ai ragazzi di Varese se gli piacerebbe venire da loro a Gaza, un giorno. “Certo – le ha risposto prontamente Simone, di seconda media, prendendo il microfono – Credo che Gaza sia un bellissimo posto e spero che potremo conoscerci presto di persona, lì a Gaza”.

“Qual è il vostro sport preferito?” ha chiesto Mohamed. “L’atletica”, ha risposto Gaia. E lui nel monitor ha sorriso: “Il mio è il calcio. Mi piace il Real Madrid”, ha detto, trovando sostegno e simpatia in tanti ragazzi di Varese che pure seguono il Real.

Collegata in videochiamata c’era anche Widad, studentessa di 20 anni che è riuscita a fuggire da Gaza assieme al padre per ragioni sanitarie. Ora sta a Bologna, dove continua a studiare in Università Ingegneria meccanica, la stessa facoltà che aveva scelto in Palestina. “Riesco a sentire la mia famiglia solo una volta ogni due giorni – ha raccontato – Vorrei tanto tornare a Gaza, tutta la mia vita è lì”.

“Ci auguriamo che la guerra possa finire presto”, hanno detto i ragazzi di Varese ai bambini palestinesi chiudendo la videochiamata, resa possibile dalla collaborazione dal Comitato varesino per la Palestina e da Michela Fiocchi, che ha portato alla Vidoletti la mostra HeART of Gaza, con i disegni realizzati da bambini e ragazzi che vivono la terribile guerra in corso.

Canti e balli dal mondo

La festa è quindi proseguita con le esibizioni di alunni delle primarie e studenti della secondaria di primo grado che hanno preparato balli e canti “dal mondo” insegnati dai loro compagni di classe originari di paesi stranieri. Tra questi un rap della Galilei e un canto originale – con coreografia – dei bambini di 3^ della Canetta, con strofe in diverse lingue tra cui spagnolo, portoghese, singalese, ucraino e albanese.

E poi una danza tradizionale albanese e una moldava, eseguita con corone di fiori nei capelli. E ancora riflessioni e poesie ma anche tormentone di Sanremo 2025 “tutta l’Italia”, per un ballo più scatenato, e chiusura con un intramontabile Limbo.

A fare da sfondo alla festa, lo stesso striscione che ha accompagnato il giorno della consegna dei diplomi dei centri Nai due settimane fa e in cui si legge “Sogniamo la fratellanza tra gli uomini, sogniamo la pace tra i popoli”.