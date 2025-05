Gli specialisti dell’ospedale di Varese sabato 17 maggio in piazza Monte Grappa per controlli sull’ipertensione

In occasione della XXI Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, sabato 17 maggio l’équipe di Medicina dell’Ospedale di Varese, diretta dal professor Francesco Dentali, sarà presente in piazza Monte Grappa dalle 10 alle 18 per offrire controlli gratuiti della pressione arteriosa alla cittadinanza.

L’iniziativa rientra nella campagna nazionale promossa dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), che ogni anno aderisce al programma della World Hypertension League per sensibilizzare sulla prevenzione, la diagnosi e il trattamento dell’ipertensione, principale causa di malattie cardiovascolari come infarto, ictus e insufficienza renale cronica.

Oggi più del 50% degli adulti italiani soffre di ipertensione arteriosa, spesso senza saperlo, poiché la patologia è asintomatica. Il controllo regolare della pressione, anche a domicilio, resta l’unico strumento efficace per una diagnosi precoce e una gestione corretta, attraverso stili di vita sani e terapie efficaci.

Lo slogan ricorrente, “Misura bene e controlla la tua pressione per vivere più a lungo”, vuole ribadire l’importanza di una presa di coscienza individuale e collettiva. Durante la giornata, i medici saranno a disposizione anche per rispondere a domande, fornire consigli e distribuire un questionario informativo.