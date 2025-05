Grande successo per la prima edizione del concorso “Lancia il tuo desiderio al mondo”

Grande successo per il concorso “Lancia il tuo desiderio al mondo”, organizzato nell’ambito della Terza edizione di “ San Vittore Festival”.

Riservato ai giovani varesini dai 14 ai 19 anni, il concorso ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di ragazzi, che hanno presentato opere nelle varie modalità possibili : testi scritti, poesie, canzoni, arti grafiche e pittoriche, video, corti ed altro ancora.

La premiazione, che si è svolta sabato alla Sala Montanari di Varese ha vissuto momenti di grande emozione e partecipazione.

La giuria infatti (Presidente: Patrizia Bianchi, pedagogista; componenti: Andrea Giacometti, giornalista; Laura Caruso, Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso il Comune di Varese; Giorgia Marzano, esperta di politiche giovanili; Franco Bruschi, insegnante) ha evidenziato il valore dei lavori presentati, capaci di comunicare la profondità della ricerca umana e creativa dei ragazzi.

Emozionante anche il momento in cui il Sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha ricordato la figura del suo professore, Giuseppe Golonia, a cui era dedicato un importante premio, sottolineando come il professor Golonia sia stato “un vero maestro” educando i suoi allievi ad usare sempre uno spirito sanamente critico nella lettura degli avvenimenti in cui essi si imbattevano. «E’ un po’ ‘colpa sua’ – se alcuni anni fa ho deciso di candidarmi a Sindaco» ha detto Galimberti.

Così invece si è espressa la Presidente della giuria. Patrizia Bianchi (che ha coordinato l’iniziativa, promossa dal Decanato , da Educational Team, Agorà Comunità Educante e dagli altri soggetti protagonisti del San Vittore Festival): «I ragazzi ci hanno regalato pensieri potenti e desideri luminosi, dimostrando di essere capaci di guardare al mondo con speranza e con il cuore colmo di bellezza».

Anche il Prevosto, monsignor Gabriele Gioia, presente alla premiazione, ha evidenziato sia la partecipazione che la qualità di quanto prodotto dai giovani.

Il livello delle opere è stato tale che la Giurìa ha deciso di raddoppiare quanto inizialmente previsto, premiando pertanto ex -Aequo due vincitori per ogni Premio.

La manifestazione , che ha visto una folta partecipazione di giovani, ha avuto un tale successo da indurre gli organizzatori ad annunciare già la seconda edizione per l’anno prossimo.

TUTTI I PREMIATI

Premio Golonia (ex aequo)

Benedetta Molinari – Poesia “La mia valigia”

Edoardo Bruno – Canzone/video “Dentro al tuo cuore”

Premio Rappresentatività (ex aequo)

Emma Ferremi e Isabella Giudici – Cortometraggio “Un viaggio tra le stelle”

Emanuele Cagnoni e Martino Renda – Cortometraggio “Subconscio”

Premio Significato (ex aequo)

Claudio Facchetti e Gabriele Gjoni – Video “You think you’ve read the book, I’m still writing”

Elena Perrucchetti – Disegno “Il mio desiderio”

Premio Valore (ex aequo)

Alice Fiori, Arianna Broggini e Beatrice Vitiello – Video “Io sogno”

Matilde Gianni – Testo “L’ardore del desiderio”

Premio Valori in Canto

Leandro Di Girolamo – Canzone “The seven deadly sins”

Menzioni Speciali

Fiorella Restelli – Testo (Testimonianza)

Serena Russo – Arazzo (Pace è vita)

Giorgia Ambrosetti – Foto (Abbracciami)

Teresa Eria – Poesia “Il mio desiderio” (AbbraciAMI)

Elena D’Urso – Manifesto “Rebels with a conscience”

Matilde Francescato – Poesia “Tidale”

Giovanni De Nigris – Canzone “Smascherati” (Testo e musica)

Samanta Pero – Racconto “Sogni” (Giornalismo)

Romeo Savino – Poesia “Io desidero” (Poesia è vita)

Noemi Tineri – Canzone (Testo)