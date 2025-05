Grave incidente nella notte ad Azzate: tutti giovani i feriti

Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica ad Azzate, in via Madonna del Lago, sulla provinciale.

Intorno alle 1.30, un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un violento scontro. Cinque le persone coinvolte, tutti giovani: tre ragazzi di 21 anni, uno di 20 e uno di età ancora non accertata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Varese, i vigili del fuoco, oltre a diversi mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa Soreu Laghi: un’automedica, tre ambulanze e l’elisoccorso.

I feriti sono stati trasportati in ospedale il più grave è un giovane, in codice rosso, che è stato portato all’ospedale di Circolo di Varese. Altri due feriti sono stati trasportati in codice giallo, all’ospedale di circolo dei Varese e al sant’Anna di Como.

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.