“Guardiamoci intorno”: a Bizzozero la passeggiata per scoprire l’evoluzione industriale del rione

Dopo i primi tre appuntamenti “in aula”, e la prima escursione di aprile, continua il programma delle uscite sul territorio di Bizzozero, nell’ambito della rassegna organizzata da CircoloBizzozero, con il patrocinio del Consiglio di Quartiere 11 e la mediapartnership di Varesenews, “Guardiamoci intorno – Bizzozero come non l’avete mai vista“.

Il secondo appuntamento è per sabato 17 maggio, e racconterà dello sviluppo industriale e commerciale del popolare Rione, una volta anche comune della fascia di Varese.

Il racconto, in teoria, è stato già sviluppato da Bruno Dalla Valle nella serata del 21 febbraio al CircoloBizzozero (lo streaming della serata è qui sotto)

Ma in questo caso Dalla Valle farà anche da “guida turistica” per mostrare “dal vivo” ciò che è stato raccontato nella serata.

Il ritrovo per parteciparvi è alle ore 14:30 in piazza S. Evasio da dove si snoderà un percorso complessivo (tra andata e ritorno) di circa 5 km, per scendere sino ai Molini di Gurone, lungo strade –più o meno- asfaltate.

La durata prevista per l’escursione – gratuita e senza prenotazione – è di circa tre ore, tre ore e mezzo.