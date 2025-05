Il 2 giugno di Gorla Minore passa per le strade del paese grazie ai ragazzi del CCR

Sarà una Festa della Repubblica speciale a Gorla Minore.

Come tutti gli anni ad impreziosire le celebrazioni ufficiali ci sarà l’apporto del Consiglio comunale dei Ragazzi.

I giovanissimi studenti hanno infatti preparato un approfondimento sul significato del 2 giugno, con un focus sul paese.

Grazie al supporto degli educatori e dei volontari di Anpi Gorla Minore, infatti, alcuni membri del CCR hanno avuto modo di “girare virtualmente” per strade e piazze del comune della Valle Olona e soffermarsi su luoghi e personaggi di rilievo per la nostra Repubblica.

Piazza della Pace, via Europa, via Alcide De Gasperi, piazza Sandro Pertini, via Luigi Einaudi e via Aldo Moro sono stati infatti il fulcro di un laboratorio dedicato alla storia italiana. Un modo per rendere consapevoli i ragazzi dei nomi più rilevanti se si riflette sul tricolore che vedono sventolare.

I Ragazzi ascoltano le parole del presidente Pertini

Soddisfatti gli educatori e i volontari della sezione locale di Anpi, per un connubio che – ancora una volta – ha arricchito tutti i partecipanti, da una parte e l’altra del tavolo. Lo stesso sindaco Fabiana Ermoni, durante le celebrazioni del 25 Aprile, aveva invitato il presidente Paolo Airoldi e gli altri membri di Anpi a continuare questo lavoro di apprendimento con i giovanissimi studenti gorlesi, nelle scuole e con il CCR.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare ai momenti solenni, al cospetto delle Autorità e di questi giovani pieni di curiosità e voglia di vederci un po’ più a fondo.