“Il 25 aprile ‘45 il paese entrò in massa a Villa Durini”: a Gorla Minore un tuffo nella storia

Con letture e racconti sulla Liberazione, venerdì 16 maggio a Gorla Minore si approfondirà cosa avvenne in paese il 25 aprile 1945, per mostrare come la storia passò anche dalla Valle Olona e ricordare così la Resistenza. Appuntamento in sala Verde di Villa Durini alle 2045

Una serata con uno scopo ben preciso: collocare Gorla Minore all’interno della storia, evidenziando come la guerra di Liberazione dal nazi-fascismo passò anche dalla Valle Olona.

Con racconti e dettagli storici sulla Resistenza e le difficoltà incontrate durante il conflitto bellico dai gorlesi, venerdì 16 maggio è prevista una serata che trasporterà il pubblico in uno scenario in bianco e nero.

Per l’ottantesimo anniversario della Liberazione, la lista civica “Per una Comunità rinnovata” sceglie di riannodare i fili della storia e condividere con i propri concittadini un evento ricco di dettagli su cosa successe per le strade del paese e in valle.

Un esempio su tutti? Il 25 aprile del 1945, quando fu annunciata la fine della guerra, la gente entrò a Villa Durini e si ritrovò, per abbracciarsi e stare insieme dopo le sofferenze patite per la guerra e la dittatura. La Resistenza –moto collettivo che unì persone e ideali diversi fra loro, accumunati dalla voglia di ribellarsi alla dittatura – si espresse nelle scelte e nel coraggio di tanti gorlesi, pronti a sacrificarsi per donare alle generazioni future la democrazia.

A metà fra intrattenimento e approfondimento storico, l’evento – che si terrà in sala verde proprio a Villa Durini – proporrà anche le poesie in dialetto di Peppo Ferri, le cui rime sono dislocate in giro per il paese in pannnelli celebrativi della penna del poeta locale.

Fra i partecipanti, anche Michela Cromi: la regista leggerà e interpreterà alcune letture, basate su scritti di Daniele Mantegazza. L’ex assessore introdurrà la serata con una riflessione su fascismo e antifascismo oggi, riprendendo la forte affermazione del presidente Mattarella a Genova: «E’ sempre tempo di resistenza».

Ingresso libero.

Appuntamento con “Il 25 aprile a Gorla Minore” alle 2045, in sala verde a Villa Durini