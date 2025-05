“Il Canto nel Ricordo”, a Saronno un concerto dedicato ad Alfredo Conci

Un appuntamento dedicato alla memoria e alla bellezza della musica classica attende il pubblico di Saronno domenica 25 maggio. A partire dalle ore 20.30, presso il Centro Musica Albero Musicale – Fondazione Daimon, si terrà il concerto “Il Canto nel Ricordo”, evento ideato dal Gruppo Calliope Musica e Voci d’Arte e dedicato ad Alfredo Conci.

La serata vedrà l’esibizione di un cast vocale di alto livello: Cristina Di Mauro (soprano), Tiziana Sbalchiero (mezzosoprano), Diego Cavazzin (tenore) e Giancarlo Razionale (baritono), accompagnati al pianoforte dalla maestra Debora Mori. Il programma prevede un viaggio emozionante tra le arie più celebri di Mozart, Bizet, Verdi e Gounod, interpretate con intensità e raffinatezza.

A presentare la serata sarà Emanuela Maggioni, mentre la direzione artistica è affidata a Tiziana Sbalchiero. Il concerto rappresenta non solo un omaggio alla memoria, ma anche un’occasione per condividere con il pubblico il potere evocativo della musica d’arte.

L’ingresso è libero, con offerta libera gradita e prenotazione consigliata al numero 347 4674724. Un’occasione da non perdere per gli amanti della musica lirica e per tutti coloro che desiderano vivere un momento di bellezza e commozione.