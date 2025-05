Il corto premiato a Locarno arriva a Laveno Mombello: doppia proiezione di “Upshot” al Festival della Meraviglia

Il cortometraggio Upshot della regista palestinese Maha Haj, vincitore del Pardino d’Oro al Festival di Locarno 2024, arriva in esclusiva a Laveno Mombello in occasione del Festival della Meraviglia.

Due le proiezioni in programma: sabato 17 maggio alle 11 per gli studenti dei licei e domenica 18 maggio alle 12.30 per il pubblico, seguita da un dialogo con la scrittrice Maria Nadotti. Entrambe si terranno presso la palestra del Liceo Sereni in via XXIV Maggio.

Il film, della durata di 34 minuti, affronta con delicatezza le conseguenze del dolore vissuto dai bambini di Gaza, senza mostrare scene cruente ma affidandosi a un linguaggio poetico e profondo.

L’evento è sostenuto anche dall’Associazione “Confini” di Runo di Dumenza: un’occasione rara per vedere un’opera fuori dai normali circuiti cinematografici, capace di scuotere e far riflettere.

Upshot è un cortometraggio (34’), vincitore del Pardino d’Oro, al Festival del Cinema di Locarno 2024, come miglior corto d’autore.

Scritto e diretto da Maha Haj, è stato girato con un budget sufficiente per coprire i costi di cinque giorni di riprese, cui si sono aggiunte tre settimane per il montaggio e la post-produzione.

Nel suo discorso, alla consegna del Pardino d’Oro a Locarno, la regista ha dichiarato: «Upshot non è il racconto di una storia personale, ma riflette la mia angoscia, il mio dolore, la mia partecipazione per ciò che sta succedendo a Gaza…. I bambini di Gaza hanno il diritto di andare a scuola e di diplomarsi; hanno il diritto di giocare a calcio o di suonare uno strumento; hanno il diritto di leggere libri o di disegnare, o di cantare o di ballare. I bambini di Gaza hanno il diritto di crescere; hanno il diritto di vivere affinché possano seppellire i loro genitori quando moriranno di vecchiaia e non il contrario. Altrimenti avranno una vita immaginaria. Non vogliamo inventare e creare delle storie basate sul ‘cosa sarebbe successo se..’. Vogliamo testimoniare che loro abbiano una vita.»

Upshot è un film che non insegue immagini di sangue per raccontare la tragedia. Testimonia invece la ricerca di un linguaggio diverso, capace di raccontare le conseguenze di un dolore innominabile, senza bisogno di mostrarne la brutalità. Una scelta che è anche prova di “resistenza culturale” e di fiducia nella

capacità del pubblico di capire ciò che Upshot vuole comunicare.

Dato il suo formato (mediometraggio – 34’) il film non è presente nelle consuete programmazioni dei cinema, neppure d’essai. La sua presenza a Laveno, dunque, costituisce un’occasione speciale. Anche per questa ragione l’Associazione Culturale “Confini” di Runo di Dumenza ha deciso di partecipare al Festival della Meraviglia sostenendo la duplice proiezione di Upshot.

Festival della Meraviglia Laveno Mombello (VA) – 16, 17, 18 maggio 2025

Invito alla proiezione del cortometraggio

“UPSHOT” di Maha Haj

(evento gratuito)

17 maggio 2025 | ore 11:00 a Laveno Mombello, Via 24 Maggio c/o la palestra del Liceo V. Sereni dedicata agli studenti dei licei

18 maggio 2025 | ore 12:30 a Laveno Mombello, Via 24 Maggio c/o la palestra del Liceo V. Sereni, aperta al pubblico

Al termine della proiezione del 18 maggio, sarà possibile dialogare con la scrittrice Maria Nadotti.

Per info sulle proiezioni: +39 342 3647028