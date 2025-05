Il Festival Barocco de Gli Speziali prosegue con il violino di Joanna Dobrowolska

Dopo il successo del primo appuntamento, il Festival Barocco de Gli Speziali torna con il suo secondo concerto, in programma per venerdì 16 maggio 2025. Protagonista della serata sarà la violinista Joanna Dobrowolska, interprete raffinata e sensibile, che guiderà il pubblico in un affascinante viaggio musicale “nell’arco” dei secoli.

Il concerto, intitolato “Linguaggio del corpo – Brevi racconti sul violino nell’arco dei secoli”, proporrà un repertorio che spazia tra epoche e stili, rivelando le infinite possibilità espressive dello strumento ad arco. In programma, musiche di Nicola Matteis, Giuseppe Tartini e Johann Sebastian Bach: tre compositori che, ciascuno a suo modo, hanno segnato la storia del violino e ne hanno esplorato il linguaggio con profondità e originalità.

Attraverso il suo tocco elegante e la sua interpretazione storicamente informata, Dobrowolska offrirà una narrazione musicale che intreccia tecnica, emozione e racconto corporeo, in linea con lo spirito del festival che valorizza la musica barocca non solo come patrimonio sonoro, ma anche come esperienza viva e coinvolgente.

Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento posti.