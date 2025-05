Il Festival della Meraviglia accende Laveno Mombello: un viaggio tra confini, cultura e futuro

La meraviglia torna a casa, sulle sponde del Lago Maggiore. Dal 16 maggio prende il via la terza edizione del Festival della Meraviglia, l’appuntamento culturale che trasforma Laveno Mombello in un crocevia di idee, arti e riflessioni. Un festival che cresce e si rinnova: il tema scelto per quest’anno, “In volo sui confini”, invita il pubblico a superare barriere e pregiudizi, per riscoprire i confini non come limiti, ma come spazi di incontro e scambio.

Tre giorni intensi, dal 16 al 18 maggio, che vedranno la cittadina varesina animarsi con eventi che spaziano dalla musica alla filosofia, dal cinema all’ambiente, e che proseguiranno con appuntamenti speciali fino al 1° giugno.

Ad aprire il cartellone, venerdì 16 maggio alle 18, sarà il dialogo con il prof. Federico Visconti, presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto, a cui seguirà la presentazione ufficiale del festival e dei suoi protagonisti. Un momento per ribadire la vocazione del festival: promuovere cultura e inclusione, coinvolgendo scuole, associazioni e comunità locale.

Tra gli appuntamenti di punta, sabato 17 maggio, la proiezione del cortometraggio palestinese Upshot, vincitore del premio Amnesty al Festival di Locarno, seguita da un dialogo sull’attualità dei conflitti e dei diritti umani. La musica avrà un ruolo centrale, con la serata dedicata a Bach e la partecipazione di giovani musicisti emergenti.

Domenica 18 maggio, spazio ai temi della natura e dell’ambiente, con incontri dedicati alla crisi climatica e alle nuove frontiere della sostenibilità, e un confronto sul significato della famiglia oggi, tra tradizione e nuove forme di convivenza.

Il festival, diretto da Nicola Tosi, punta anche sui giovani: le scuole di Laveno e della Valcuvia saranno protagoniste del Festival OFF, un percorso parallelo che vedrà gli studenti impegnati su temi come il confine e il fast fashion, con lavori che saranno esposti e discussi nel corso della manifestazione.

Tutte le attività sono gratuite, e il programma completo è consultabile sul sito www.festivaldellameraviglia.org, dove è possibile prenotare i posti e inviare domande ai relatori.

A rendere possibile il festival è il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e il contributo di associazioni, enti locali e sponsor privati. Un impegno collettivo che fa del Festival della Meraviglia non solo un evento culturale, ma un laboratorio di comunità, dove il pensiero si fa azione e la cultura diventa motore di crescita.

Il viaggio “in volo sui confini” è pronto a partire. E come sempre, a Laveno Mombello, la meraviglia è di casa.