Il giro del mondo di Valentina Diouf fa ancora tappa a Busto Arsizio

Ha fatto il giro del mondo; ha vinto in Italia, in Polonia, in Brasile e in azzurro; ha fatto incetta di premi individuali; ha calcato il palco del Festival di Sanremo. E infine è tornata a Busto Arsizio dove si era già resa grande protagonista in passato e dove vuole lasciare qualche altro graffio nella fase finale della carriera.

Valentina Diouf e la Uyba hanno confermato le voci di mercato recenti e siglato un contratto che permetterà alla 32enne opposto nata a Milano di dare ancora una volta una mano alla società biancorossa con la quale giocò per tre stagioni tra il 2014 e il 2018. Un periodo fatto di grandi prestazioni ma anche di sconfitte sul filo di lana come quelle nella Supercoppa 2014, nella Champions 2015 e nella Cev 2017 perse in finale con Valentina MVP (o migliore nel ruolo) di tutte le competizioni.

Da allora la poderosa giocatrice azzurra (2,02 di altezza) ha affrontato un viaggio nei mondi pallavolistici di tutto il pianeta trasferendosi in Brasile, in Corea del Sud, in Polonia e in Indonesia (con intervallo a Perugia). Ora il ritorno in quella che considera “casa”: «La UYBA è l’unico club italiano in cui sarei potuta tornare. Dopo le esperienze all’estero ero un po’ indecisa sul mio futuro, ma il presidente Giuseppe Pirola mi ha fortemente voluto e io non ho potuto che accettare».

A Busto Arsizio Diouf dovrà occupare una posizione differente rispetto al passato, più “laterale” perché il ruolo da titolare è assegnato a Josephine Obossa, una delle grandi protagoniste dello scorso campionato. «Josephine sta facendo molto bene e mi piace l’idea di poter dare una mano, anche con la mia esperienza a lei e a tutto il gruppo, ovviamente facendomi trovare pronta quando chiamata in causa».

Quando però si parla di obiettivi, Diouf (che ha già lavorato con Barbolini in passato) non ha dubbi: «Non mi è mai piaciuto giocare solo per partecipare: voglio provare a vincere tutto quello che si potrà vincere».